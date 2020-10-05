نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاشتراك في باقات stc التعليمية وأسعار باقات بيتي وجوي تي في في المقال التالي
عمر شويل - جدة طرق الاشتراك في باقات stc التعليمية وأسعار باقات بيتي وجوي تي في، عملت وزارة التعليم بالمملكة على توفير جميع السبل والطرق التي تعمل على نجاح العملية التعليمية، وذلك بعد اتخاذ قرار الدراسة عن بعد، حيث وفرت العديد من المنصات والقنوات التعليمية على اليوتيوب التي تعمل على تسهيل عملية التعليم، و الإسراع من تواصل الطلاب مع المعلمين، وتعاونت شركات الاتصالات والتقنية هي الأخرى مع وزارة التعليم لتوفير باقات تعليمية لتسهيل عملية مشاهدة الدروس التعليمية.
طرق الاشتراك في باقات stc التعليمية
حفاظاً على مسؤولية الطلاب ورغبة في المشاركة في الدور الكبير الذي تبذله الوزارة في عملية التعليم عن بعد، قامت شركة stc بتوفير العديد من العروض الخاصة بعملية التعليم عن بعد مثل: باقات بيتي فايبر، وشريحة سوا 25، وسوا 30، والتي يمكن الاشتراك فيها باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى موقع الشركة.
- كتابة أسم المستخدم وكلمة المرور.
- إدخال الرقم الموحد للهاتف.
- الضغط على قائمة الباقة التعليمية.
- تعبئة البيانات الخاصة بالاشتراك في الباقة التي تريدها.
أسعار باقات بيتي وجوي تي في
- باقة بيبي فايبر 100 وجوي تي في بلغ سعرها 150 ريال سعودي بعد الخصم لأول 3 شهور من الترقية لهذا النظام للمشتركين في باقات النت المنزلي.
- باقة بيبي فايبر 200 وجوي تي في تبلغ رسومها 350 ريال سعودي ويحصل المشتركين الجدد على خصم 140 ريال سعودي للمشتركين الجدد لأول 3 شهور من الاستخدام.
- باقة بيبي فايبر 500 وجوي تي في بلغت رسومها 299 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرق الاشتراك في باقات stc التعليمية وأسعار باقات بيتي وجوي تي في على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.