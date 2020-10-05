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عمر شويل - جدة تعرف على شكل وموعد طرح فئة ال «خمسة ريالات» الجديدة، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “مؤسسة ساما” بالأمس الأحد عن بدأها في طرح فئة “خمس ريالات” كعملة سعودية مصنوعة من مادة البوليمر في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين هذا وأوضحت أن ذلك جاء اسناداً للمادة الرابعة من النظام الصادر في المرسوم الملكي رقم 6 في تاريخ 1/7/1379 من نظام النقد السعودي، وتعرف معي على التفاصيل المتعلقة بإصدار هذه الفئة من حيث المواصفات والصور الظاهرة على وجه وظهر العملة، وكذلك على موعد الإصدار.

مواصفات فئة الخمس ريالات

وتستمر مؤسسة النقد العربي السعودي”ساما” في توضيح مواصفات العملة الجديدة، حيث تأتي الألوان والتصاميم مماثلة للفئة الورقية نفسها والتي يتم تداولها الآن، لتكون مصنوعة من مادة البوليمر ويتم مراعاة المواصفات الفنية وتقنيات الصناعة والعلامات الأمنية المتعلقة بهذه الفئة.

تم طباعة هذه الفئة وفق أحدث معايير طباعة العملات، وكذلك مع الاهتمام بالعلامات الأمنية المتعلقة بهذه الفئة.

يتضمن وجه الورقة صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي.

النافذة الشفافة تحتوي على رموز وعلامات مستمدة من رؤية المملكة لعام 2030.

أما عن ظهر الورقة فيحوي مجموعة من الزهور البرية من المملكة كذلك تحتوي النافذة الشفافة على رموز وعلامات مستمدة من رؤية المملكة لعام 2030.

موعد طرح فئة خمس ريالات

نظراً للتساؤلات حول موعد طرح العملة الجديدة فئة الخمس ريالات فقد أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الكميات الأولية سيتم طرحها إبتداءا من يوم الاثنين الثاني من شهر صفر ليتم تداولها إلى جانب فئة الخمس ريالات الموجودة حالياً وكذلك باقي الفئات من الاصدار السادس من الأوراق المالية المتداولة أنها عملة رسمية قانونية.