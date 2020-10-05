نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ضمانات أو كفيل شروط قرض البنك السعودي للاستثمار للمتقاعدين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض البنك السعودي للاستثمار للمتقاعدين والمقيمين هو أحد المنتجات التمويلية التي أطلقها البنك بدون ضمانات أو كفيل، والتي جاءت تحت مسمي تمويل الأصالة الشخصي لدى البنك السعودي والاستثمار للمتقاعدين والمقيمين، والجدير بالذكر أن البنك يوفر أيضا تمويل أرزاق الشخصي للسعوديين وتمويل مرابحة الأسهم، بالاضافة إلى برنامج التمويل الإضافي والعقاري وبرامج تحويل المديونية القائمة لدى أي بنك آخر، وفي موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن كافة الشروط والمستندات اللازمة للحصول على قرض البنك السعودي للاستثمار سواء للمتقاعدين أو المقيمين.

شروط قرض البنك السعودي للاستثمار للمتقاعدين والمقيمين

يقدم البنك السعودي للاستثمار برنامج التمويل الشخصي “أصالة” للمتقاعدين والمقيمين بهوامش ربح مميزة، كما أن عائد الربح ثابت طوال فترة سداد القرض والتي تصل إلى 5 سنوات، ويبلغ الحد الأقصى لمبلغ القرض 200 ألف ريال سعودي بالنسبة للمقيمين، ويصل إلى مليون ونصف ريال سعودي بالنسبة للمتقاعدين، بينما يبلغ الحد الأدنى لمبلغ القرض بالنسبة لكلا الفئتين 50 ألف ريال سعودي، التمويل متوفر بدون ضمانات ولا يشترط وجود كفيل، ومتوافق بالتأكيد مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن الحصول على مبلغ القرض فوراً إذا استوفى العميل جميع المتطلبات والوثائق المطلوبة.

مميزات القرض للمتقاعدين

يوفر البنك السعودي للاستثمار تأمين تكافلي مجاني في حالة وفاة أو إصابته بعجز كلي.

يستطيع العميل طلب إعادة التمويل بعد سداد نسبة معينة من الأقساط المستحقة، كما يستطيع طلب تمويل إضافي في حالة زيادة راتبه الشهري.

القرض متاح بدون ضمانات ولا يشترط إحضار كفيل، مع أقساط ميسرة لمبلغ القرض تصل إلى 5 سنوات.

يحصل العميل على بطاقة صراف آلي مدى بشكل مجاني في حالة الموافقة على التمويل.

يحصل العميل على نقاط واو، بالإضافة إلى حساب راتب بدون حد أدنى للرصيد في حالة الموافقة على القرض.

شروط‎ الحصول على القرض للمتقاعدين

يجب أن يكون العميل من المتقاعدين من مواطني المملكة، سواء كان تقاعد مبكر أو نظامي. يجب ألا يقل عمر العميل عن 38 عام، وألا يتجاوز عمره فقط 65 عام.

الوثائق المطلوبة للحصول على قرض البنك السعودي للاستثمار للمتقاعدين

يجب أن يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب قرض البنك السعودي للاستثمار للمتقاعدين “أصالة”.

يجب أن يكون لدى العميل صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

يجب أن يقوم العميل بإحضار كشف حساب لآخر 3 أشهر.

يجب أن يقوم العميل بإحضار ‏خطاب إخلاء طرف من البنك السابق ‏مع خطاب تحويل موجه للبنك السعودي للاستثمار.

في حالة ما إذا كان العميل من منسوبي القطاع الحكومي، فيشترط البنك إحضار خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد.

في حالة ما إذا كان العميل من منسوبي القطاع الخاص، فيشترط البنك إحضار خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مميزات التمويل الشخصي للمقيمين

القرض متاح بدون ضمانات ولا يشترط إحضار كفيل، مع أقساط ميسرة لمبلغ القرض تصل إلى 5 سنوات.

يوفر البنك السعودي للاستثمار تأمين تكافلي مجاني في حالة وفاة أو إصابته بعجز كلي.

يحصل العميل على بطاقة صراف آلي مدى بشكل مجاني في حالة الموافقة على التمويل.

يحصل العميل على نقاط واو، بالإضافة إلى حساب راتب بدون حد أدنى للرصيد في حالة الموافقة على القرض.

يستطيع العميل طلب إعادة التمويل بعد سداد نسبة معينة من الأقساط المستحقة، كما يستطيع طلب تمويل إضافي في حالة زيادة راتبه الشهري.

شروط‎ قرض البنك السعودي للاستثمار

القرض متوفر للمقيمين في المملكة من جميع الجنسيات. يجب ألا يقل عمر العميل عن 23عام، وألا يتجاوز عمره فقط 60 عام. يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل المقيم عن 10 ألاف ريال سعودي. يجب أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى الجهات المعتمدة لدى البنك، مع ضرورة قضائه مدة عام واحد على الأقل في الخدمة.

الوثائق المطلوبة

يجب أن يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب قرض البنك السعودي للاستثمار للمقيمين “أصالة”.

يجب أن يكون لدى العميل بطاقة الإقامة وجواز السفر كل منهما ساري الصلاحية.

يجب أن يقوم العميل بإحضار كشف حساب لآخر 3 أشهر، مع خطاب تعريف شامل ومصدق من جهة العمل.

يجب أن يقوم العميل بإحضار ‏خطاب إخلاء طرف من البنك السابق ‏مع خطاب تحويل الراتب موجه للبنك السعودي للاستثمار.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم بالتفصيل برنامج التمويل الشخصي أصالة من البنك السعودي للاستثمار، وذلك بعد أن تحدثنا في مقالة سابقة عن برنامج التمويل الشخصي أرزاق للسعوديين، وقدمنا لكم شرح تفصيلي لكافة الشروط والوثائق اللازمة للحصول على قرض البنك السعودي للاستثمار بالنسبة للمتقاعدين والمقيمين.