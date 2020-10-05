أخبار السعودية

وزير التعليم يوجه كلمة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

0 نشر
biladi 0 تبليغ

Advertisements

بلادي – الرياض :وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين) كلمة للمعلمين والمعلمات، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، عبر خلالها عن اعتزازه بما يبذلونه من جهود كبيرة مع الطلاب خلال عملية “التعليم عن بعد”.

وقال آل الشيخ إننا نحتفي معكم في اليوم العالمي للمعلم تقديرا لمكانتكم ودوركم في المجتمع، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطّرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، ودعماً لجهودكم المخلصة في إعداد أجيال المستقبل.

وأضاف: هدفنا أن يكون التعليم مهنة لتطوير الأدوات وبناء عقول الأبناء والبنات بوسطية واعتدال وانتماء للوطن، وولاء لقيادته، ليسهم الجميع في تحقيق الرؤية الطموحة التي أرادت للمعلم أن يكون أداة التمكين الأولى لبناء الإنسان في هذا الوطن.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يوجه كلمة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا