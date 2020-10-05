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السفارة الأمريكية بالرياض تحتفي بالأمير سلطان بن سلمان في الأسبوع العالمي للفضاء

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بلادي – الرياض :احتفت السفارة الأمريكية بالرياض، اليوم (الإثنين)، برئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “بمناسبة الأسبوع العالمي للفضاء، دعونا نتذكر الأمير سلطان بن سلمان، أول عربي مسلم يطير للفضاء كأخصائي حمولة، على متن المكوك الأمريكي ديسكفري في 17 يونيو 1985”.

يذكر أنه في الفترة من 17 إلى 24 يونيو 1985، سافر كمتخصص في الحمولة على متن مكوك Discovery ضمن مهمة STS-51-G باعتباره أحد أفراد الطاقم الدولي المكون من سبعة رواد فضاء، والذي ضم أيضًا رواد فضاء أمريكيين وفرنسيين، ويعتبر بذلك أول عربي ومسلم يسافر إلى الفضاء الخارجي، وحقق أيضًا رقمًا قياسيًا لكونه أصغر شخص يسافر على متن مكوك فضاء بعمر 28 سنة.

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