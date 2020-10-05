نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معايير استقدام السائقين الجديدة من هيئة النقل العام وشروط شهادة الكفاءة المهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة السبب الذي دفع هيئة النقل العام لاعتماد معايير استقدام السائقين الجديدة، من خلال شروط شهادة الكفاءة المهنية للسائق، هو أن الهيئة كانت قد تلقت ملحوظة تدور حول ما يرد في المادة الرابعة – وبالأخص في الفقرة الرابعة عشرة – من المسودة الخاصة بالنقل البري على الطرق.

وقد أوضحت هذه الملحوظة وأشارت إلى عدم وجود أية طرق أو آليات معينة تتيح لهيئات وشركات القطاع الخاص التأكُّد من القدرة والكفاءة لدى السائق المرغوب استقدامه، وذلك قد يعرض إدارات الأعمال المختلفة لعمليات الغش الخاصة بالاستقدام، حيث من الممكن أن يكون السائق المستقدم على مستوى متدني من الكفاءة والقدرة على التعامل مع ما يتم نقله، مما يعرض صاحب العمل لخسائر مادية يمكن تلافيها إذا ما تم اتخاذ الآليات المطلوبة.

معايير استقدام السائقين الجديدة من هيئة النقل العام

استجابة للملحوظة الواردة لهيئة النقل العام، أكدت أنها ستأخذها بعين الاعتبار، وذلك تعاونا مع وزارة الموارد والتنمية؛ لاعتماد الاشتراطات والضوابط الجديدة التي تكفل التأكد من الكفاءة الخاصة بالسائق قبل الشروع في استقدامه إلى المملكة.

سيتم ذلك عن طريق اعتماد شهادة كفاءة مهنية، يتوجب على السائق المرغوب استقدامه أن يتحصل عليها قبل تمكينه من القيادة داخل المملكة، وذلك بخلاف رخصة القيادة التي سيتولى منحها المرور له، بما يضمن أقصى درجات الكفاءة والسلامة وجودة التعامل مع ما يتم نقله على الطرق العامة.