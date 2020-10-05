بلادي – الرياض : شددت المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية على ضرورة قيام المنشآت الخاصة التي لا زالت تعاني آثار تداعيات جائحة كورونا المستحقة لدعم “ساند” للفترة المقبلة، خفض نسبة المدعومين إلى 50% اعتبارًا من الأول من أكتوبر وحتى منتصفه، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات.
وحذرت من أنه في حال عدم الالتزام سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة، على أن يتحمل صاحب العمل دفع الأجور كاملة بما في ذلك اشتراكاتهم التأمينية.
وأشارت “التأمينات” إلى أن المنشآت المستحقة للدعم، تشمل، وكالات السفر، ومشغلو الجولات السياحية، وخدمات الحجز، والنقل الجوي، والأنشطة الرياضية، وأنشطة الإقامة، والتسلية والترفيه، والانشطة الإبداعية والفنون.
وفيما يخص العاملين في منشآت أخرى والتي توقف عنها الدعم، أوضحت “التأمينات” أنه سيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدي نفس صاحب العمل في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري، على أن يتم تسجيلهم بأثر رجعي اعتبارا من 1 أكتوبر، ويلتزم صاحب العمل بدفع أجورهم واشتراكاتهم بشكل كامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التأمينات: إيقاف دعم العاملين في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا التي لم يشملها التمديد وإعادة تفعيل اشتراكاتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.