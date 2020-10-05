نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن وموعد صرف الدفعة ال 35 من دعم البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن ، يتم صرف الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن في يوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حال كان هذا اليوم يوم عطلة رسمية يتم صرف الدعم بيوم قبله أو بيوم بعده، وقد أعلن الحساب الرسمي للبرنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سوف يتم صرف الدفعة الخامسة والثلاثين يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري بدلاً من يوم العاشر من نفس الشهر وذلك حيث يكون يوم التاسع من الشهر يوم الجمعة والسبت يوم عطلة رسمية في جميع البنوك بالمملكة.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

يجب أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.

لا يكون المتقدم قد غادر المملكة لمدة ثلاثة أشهر خلال فترة آخر سنة من تاريخ التقديم.

لا يكون المتقدم محكوم عليه ومتواجد بالسجن أو يكون داخل دار إيواء التابعة للحكومة بالمملكة.

يجب أن تتطابق بيانات المتقدم المسجلة مع البيانات والمعلومات المتواجدة لدي الجهات الحكومية.

تقديم تعريف بالراتب للزوج والزوجة في حالة عملها.

لا بد أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن عشرون ألف ريال سعودي.

يجب ضرورة الإفصاح في حال الاستفادة من الإعانات المالية الحكومية.

وكان البرنامج قد أعلن عن خطوات يقوم بها المتقدم في حل ظهور عدم أهليته لاستحقاق الدعم وذلك في مدة لا تقل عن ثلاث أشهر من تاريخ إعلان عدم الأهلية ومنها أن يقوم المستفيد بتحديث البيانات الخاصة به ثم يقدم المستندات المطلوبة لإثبات أهليته والتي أعلن عنها البرنامج.

خطوات استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم

لكي يتمكن المستفيدين من معرفة قيمة الدعم المستحق لهم قدم لهم البرنامج الحاسبة التقديرية ويمكن الاستفادة منها من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

بعد ذلك توجه إلى الحاسبة التقديرية.

يجب عليك تسجيل البيانات المطلوبة.

بعد ذلك قم بالضغط على زر حساب.

بعد ذلك يتم عرض قيمة الدعم المستحق

خطوات تغيير الحساب البنكي في برنامج حساب المواطن