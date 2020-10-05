نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على وثيقة العمل الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من أبناء المملكة عن سُبل الحصول على وثيقة العمل الحر لدعم العمل الحر والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة بالمملكة لأصحاب العمل الحر منها الحصول على قرض نفاذ لتمويل العمل الحر، وتُمنح وثيقة العمل الحر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة يقوم العامل الحر بتسجيل رغبته في ممارسة لمهنة متوافرة عبر البوابة وللوثيقة عدد كبير من المزايا كالتالي .

مزايا وثيقة العمل الحر

من مزايا وثيقة العمل الحر للمستفيدين منها، إمكانية فتح حساب بنكي مخصص لفئة العمل الحر، وكذلك إمكانية الاستفادة من تمويل نفاذ للعمل الحر المُقدم من بنك التنمية الاجتماعية، وإمكانية الاشتراك في التأمين الاجتماعي بشكل اختياري، وإمكانية الاستفادة من العروض المُعلنة على بوابة العمل الحر بجانب الخدمات التخصصية، بخصومات تصل لـ 50%

الحصول على وثيقة العمل الحر

تُمنح وثيقة العمل الحر للأفراد المتخصصين في عدد من النشاطات حيث تتيح لهم فرص لممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي أقرتها الوزارة عبر بوابة العمل الحر الإلكترونية بالتالي تساهم الوثيقة في استقرار الفرد ومواصلة إبداعه وللحصول عليها اتبع التالي :

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القيام بزيارة بوابة العمل الحر

قم بالتحقق من وجود نشاطك عليها ( مثل كاتب – مصمم جرافيك – إلى أخره )

من ثم النقر على أيقونة اصدر وثيقتك وإنشاء الحساب، قم بكتابة رقم جوالك وكلمة المرور ووافق على الشروط يتم إرسال كود التأكد لك عبر الجوال من خلال رسالة

قم بعد ذلك بتوثيق حسابك في منصة أبشر وأرفع المستندات المطلوبة منك

بذلك تصدر لك وثيقة العمل الحر .

تمويل العمل الحر

نفاذ هو منتج تمويلي مُقدم من بنك التنمية الاجتماعية موجه للمواطنين والمواطنات الراغبين في العمل الحر ممن لديهم حرفة أو مهارة وخبرة ويُتيح لهم نفاذ الاستفادة من تمويل مُيسر لممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي والهدف منه كالتالي:

غير المخدومين من النظام المالي

الموظفين براتب 14 ألف ريال أول أقل لمساري النقل التشاركي والخدمات المتخصصة

العاطلين عن العمل بدون راتب

ومن أهدافه ممارسة العمل الحر لتحقيق استدامة للممارسين، كما أنه فرصة لتحسين وضع الشمول المالي للأفراد، ورفع جودة الحياة للمواطن السعودي، ودخل إضافي أو أساسي له والحد من الائتمان غير الرسمي، والتخفيض من نسبة البطالة.

يوجد نوعين من التمويل النقدي لا يتجاوز 60 ألف ريال والعيني ولا يتجاوز 150 ألف ريال، لمن تتوافر لديهم الشروط أن يكون سعودي الجنسية ولا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 55 عام وألا يكون مدين لبنك التسليف بقرض أخر وتكون مدة التمويل 5 أعوام، ويكون حاصل على وثيقة العمل الحر ويُقدم تمويل نفاذ عبر البوابة الإلكترونية الرسمية بوابة النفاذ الموحد، وبعدها يتم فحص أهلية المتقدم، وتحديد موعد وإرسال المستندات المطلوبة بالبريد ثم معالجة الطلب ثم صرف التمويل للمتقدم.