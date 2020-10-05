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عمر شويل - جدة طريقه الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 35 من مستحقي الدعم في الآونة الأخيرة يبحث فئة كبيرة من الموطنين السعوديين عن موعد صرف حساب الدفعة 35 لمستحقين الدعم، التي تقوم المملكة العربية السعودية بصرفه للأسر الفقيرة ومحدود الدخل من المواطنين، على حسب الشروط التي قامت بوضعها، فإن الملك “سلمان بن عبد العزيز” خادم الحريمين قد أصدر بيان بصرف منحة من الدولة للمواطن بوقت معين شهرياً، حيت تتمكن الأسر المعدومة ومحدود الدخل التعايش مع ظروف الحياة الصعبة ويتمكن من أن يعول أسرته، وإليكم كافة تفاصيل المنحة والموعد الرسمي لصرفها.

حساب المواطن يعلن أسماء الدفعة 35 من مستحقي الدعم

أعلن منذ قليل حساب المواطن بالنتائج الأهلية للدفعة 35 لشهر أكتوبر لعام 2020، وأشار حساب الموطن في السابق أنه بإمكان من يرغب في الاستعلام عن موعد الدفعة يقوم بالدخول للموقع الرسمي لحساب المواطن

كما كان حساب المواطن أوضح بالسابق أنه من الممكن لمن يرغب بالتظلم على النتيجة يقوم بتقديم طلب اعتراض في أول ثلاثة أشهر من إعلان النتيجة، مع إرفاق كافة المستندات.

شروط الحصول على منحة حساب المواطن

يجب على مستحق الدعم أن يكون حامل للجنسية السعودية، باستثناء ابن أو زوج أو زوجة غير سعوديين ولكنهم يحملون بطاقة التنقل.

يجب أن يكون مقيم باستمرار داخل المملكة ليس خارجها لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، بالعام.

كما أن من المشترط أن لا يحصل على المنحة من هم بدار الإيواء الحكومية أو بالسجون.

ومن الضروري أن توافق بيانات المتقدم، مع بيانات الجهات التي تتعلف به، وتعتمد المنحة على حسب أفراد الأسرة والدخل الشهري لهم وأعمارهم لا تقل عن 18 عام.

موعد صرف المنحة 35 لشهر أكتوبر

فمن المفترض أن يتم صرف المنحة يوم السبت الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري لعام 2020، وبعد قضاء اجازة يوم الجمعة وتعود البنوك لممارسة عملها، وهذه المنحة تشمل الأرمال والمطلقات وكافة حاملين الجنسية السعودية من محدود الدخل والأسر الفقيرة، الذين يتعدا عددهم 20 مليون مستحق، من أجل الحصول على منحة حساب المواطن السعودي، فهو البرنامج الوحيد الذي يتمكن المواطنين الحصول عليه.