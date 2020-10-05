نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات وإيقاف دعم ساند للعاملين في منشآت القطاع الخاص التي لم يشملها التمديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات وإيقاف دعم ساند , قد قامت التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين الموافق 5 من أكتوبر للعام الحالي 2020 ميلادية عن أيقاف دعم العاملين السعوديين في مختلف منشآت القطاع الخاص في المملكة والتي تأثرت من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19 ” و التي لم يشملها التمديد وإعادة تفعيل اشتراك العاملين السعوديين لدي الجهات الخاصة التي يعملون به .

التأمينات وإيقاف دعم ساند

قد أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة من أهمية قيام جميع منشآت القطاع الخاص لتي تضررت في الفترة السابقة من تداعيات فيروس كورونا “كوفيد 19” و المستحقة لدعم ساند في خلال الفترة القادمة وخفض نسبة السعوديين المدعومين إلي 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة وذلك ابتداء من أول أكتوبر الحالي وقبل يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر عن طريق حساب المنشأة في نظام التامينات أونلاين , وقد قامت مؤسسة التامينات الاجتماعية إلي ضرورة الالتزام بذلك وفي حالة عدم الالتزام يتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة وبناءً علية فان صاحب العمل علية أن يقوم بدفع كامل أجور الموظفين الذين يعملون لدية بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية, وقد ذكرت التأمينات أن المنشآت المستحقة للدعم هي المنشآت التي تعمل في انشطه الإقامة ووكالات السفر وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها ومشغلو الدعم والنقل الجوي و الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفية و الأنشطة الابداعية و الفنون.

التأمينات وإيقاف دعم ساند للمنشآت الأخري

يتم استبعاد المنشآت الأخري من الدعم وإعادة تسجيلهم لدي نفس صاحب العمل في وقت لآخر من شهر أكتوبر علي أن يكون تسجيلهم بأثر رجعي اعتباراً من أول أكتوبر ويلزم صاحب العمل من دفع الأجور واشتراكات التامينات للعاملين بشكل كامل وذلك وفقاً للأمر الملكي الكريم بشأن صرف تعويض المنشآت المتضررة من تداعيات كورونا من خلال نظام ساند ووفقاً لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية وأكدت التامينات علي أنها ستقوم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام الأمر الملكي المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التامين ضد التعطل عن العمل .