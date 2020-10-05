نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من البنك الأول السعودي يصل إلى مليون ونصف ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد بأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأول بالمملكة العربية السعودية يقدم عدة خدمات مصرفية رائعة لجميع المواطنين المتواجدين داخل المملكة، ويقدم البنك الأول تمويلات شخصية رائعة بمميزات وتسهيلات كبيرة للمواطنين الذي يرغبون في الحصول علي تمويل شخصي سواء كان لأغراض التعليم، أو الزواج، أو شراء سيارة، أو للاستثمار الشخصي، أو لأي غرض أخر، فالتمويل الشخصي من البنك الأول يتم صرفه فوراً وفق شروط مميزة وسهلة لمن يرغب في الحصول عليه سنوضحها لكم مع كيفية تقديم طلب إلكتروني للحصول علي تمويل شخصي من البنك الأول السعودي في التفاصيل القادمة.

مميزات التمويل الشخصي من البنك الأول السعودي

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة السعودية.

يصل مبلغ التمويل إلى مبلغ 1.500.00 مليون ريال سعودي.

إمكانية الحصول علي تمويل أخر بعد تسديد 20% من التمويل الأول الحاصل عليه من قبل.

سداد أقساط التمويل لفترة تصل إلى 5 سنوات.

الإعفاء من دفع الأقساط المتبقية في حالة العجر أو الوفاة.

الحصول على التمويل فور تقديم الطلب مباشرة.

إتاحة ميزة شراء المديونية من بنك الأول السعودي.

شروط التمويل الشخصي من البنك الأول السعودي للمواطن السعودي

بيان عمل حكومي أو شبه حكومي أو عسكري عمل خاص متقاعد الحد الأدنى لراتب العميل 5000 ريال 8000 ريال 5000 ريال مدة ارتباط العميل بالوظيفة بعد التعيين مباشرة 3 شهور علي الأقل بعد التقاعد مباشرة عمر العميل من سن 18 حتي 60 Advertisements من سن 21 حتي 60 من سن 35 حتي 70

شروط التمويل الشخصي من البنك الأول السعودي للمقيم داخل المملكة

بيان عمل حكومي أو شبه حكومي أو عسكري عمل خاص الحد الأدنى لراتب العميل 6000 ريال 6000 ريال مدة ارتباط العميل بالوظيفة 3 شهور 3 شهور عمر العميل من سن 21 حتي 60 من سن 25 حتي 60

كيفية تقديم طلب إلكتروني للحصول علي تمويل شخصي من البنك الأول السعودي

يستطيع أي شخص سواء كان سعودي أو مقيم، أن يقوم بتقديم طلب للحصول علي التمويل الشخصي بالمبلغ الذي يرغب به من خلال الدخول علي الرابط الأتي: تقديم طلب تمويل الآن، ومنها يتم التوجه الي نموذج التسجيل الخاص بالقرض.

يتم ملي النموذج المطلوب من بيانات خاصة بالعميل، والتأكد من صحتها، ثم الضغط علي إرسال.

تمويلات البنك الأول تتم وفق تسهيلات كبيرة وميسرة للجميع سواء للمواطن أو المقيم أو المتقاعد، فالهدف الأساسي هو تقديم خدمات فريدة ميسرة دون تعقيدات وتكون مختلفة عن أي بنك أخر، ومن هذه الخدمات أيضا هو توفير رقم موحد خاص بالبنك الأول وهو 8001242525 من أجل مساعدة جميع العملاء الجدد الذين يرغبون في الاستفسار عن بعض الأسئلة التي قد تواجههم سواء للتمويل الشخصي أو لأي خدمات متعقلة بالبنك الأول.

تمويلات داخل بنوك سعودية أخري

القروض الشخصية من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المواطن والمقيم من خلال شروط ومميزات مختلفة ومن هذه القروض تمويل أرزاق الشخصي من البنك السعودي للاستثمار بمميزات وتسهيلات كبيرة، كما يتوفر قرض شخصي للمواطن والمقيم يبدأ من 5000 الآف ريال من الأهلي التجاري، ويوجد قروض خاصة للمواطنين والمقيمين والمتقاعدين بأقل دخل من شركة اكسترا، وغيرها من القروض داخل عدة قروض بالمملكة العربية السعودية.