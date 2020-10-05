نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي هي خدمة تقدمها حكومة المملكة في السجل المدني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية والهدف من تقديم هذه الخدمة هو توفير الوقت والمجهود والتسهيل علي المواطنين والمواطنات والمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي المتنوعة في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.

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ومن المعرف أن خدمة معاش الضمان الاجتماعي هي أحد الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة والتي يستفيد منها الملايين من المواطنين والمواطنات في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية ومن المعروف أن خدمة معاش الضمان الاجتماعي هي عباه عن صرف مبلغ مالي كل شهر لجميع المستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي ويتم الحصول علي الأموال التي يتم صرفها للمستفيدين من خلال هيئة الزكاة و العمل سواء لحاملي الجنسية السعودية أو المقيمين ،وقد أشارت حكومة السعودية علي تحديد عدد من الفئات المستهدفة التي تستحق معاش الضمان الاجتماعي 1441 هجريه في المملكة و الذين يحق لهم الحصول علي معاشات الضمان الاجتماعي و لكن مع وضع بعض الضوابط و الشروط التي تضمن للحكومة السعودية وصول تلك الأموال لمستحقيها و من أهم الشروط التي يجب توافرها للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي كما يلي :

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المواطنين أو المواطنات الذين بلغوا سن المعاش .

ذوى الاحتياجات الخاصة أو العاجزين عن العمل سواء عجز مؤقت أو دائم.

الأسرة التي ليس لديها عائل سواء كانت مطلقة أو ارمله ولديها أبناء .

السيدة المعلقة التي هجرها زوجها .

السيدة بلا عائل.

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الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني من خلال موقع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية وهي كالتالي:

الدخول إلي موقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط علي أيقونة الخدمات الالكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن رصيد الضمان.

كتابة رقم السجل المدني في المكان المخصص لذلك.

الضغط علي عرض التفاصيل.

الاستعلام عن رصيد الضمان المحدث

قد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالعمل علي تخصيص رابط من أجل تلقي طلبات المواطنين و المقيمين في المملكة العربية السعودية للاستعلام عن رصيد الضمان علي مدار الساعة اجتماعي ،و يمكن الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي من خلال الرابط السابق الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبهذا قد نكون وصلنا نهاية مقالنا وقد تحدثنا عن طريقة الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي ومفهومها حيث أنها خدمة تقدمها حكومة المملكة في السجل المدني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية والهدف من تقديم هذه الخدمة هو توفير الوقت والمجهود والتسهيل علي المواطنين والمواطنات ونرجو أن يكون المقال قد نال إعجابكم.