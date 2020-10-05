نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخدام حاسبة حساب المواطن وتقدير قيمة الدعم المستحق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن، تعد من أحدث الوسائل التقنية، التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، لمستحقي الدعم المالي عبر برنامج أو تطبيق حساب المواطن، وهي تتيح للمستفيد، إمكانية معرفة ما يستحقه من الدعم المالي الشهري المقدم، بشكل تقديري، بحيث تمثل ضمانة للعدالة في توزيع الدعم بين المستحقين، وذلك بعد استيفاء كافة الأوراق والبيانات والشروط المستحقة، بحيث تضمن حكومة بلاد الحرمين، ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصول الدعم للمستحقين الفعليين.

حساب المواطن

يحرص حساب المواطن، على توجيه الدعم المادي للمستفيد الأول، والممثل في “رب الأسرة”، وهو يصرف وفق للمعايير المحددة للاستحقاق، والتي تم استعراضها في مقالنا السابق، ويمكن الاطلاع عليها ( تحديث حساب المواطن )، وقد أتاح برنامج أو تطبيق حساب المواطن، المخصص لدعم المواطنين المستحقين، معرفة القيمة التقديرية الشهرية للدعم المالي المقدم، عبر حاسبة الدعم، ويمكن الدخول إليها من خلال الموقع الرسمي، تجدر الإشارة إلى أن صرف دفعات برنامج أو تطبيق حساب المواطن، قد سبق تحديده، على أن يتم إيداع الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

حاسبة حساب المواطن

أقر المسؤولون والقائمون على تطبيق أو برنامج حساب المواطن للدعم، مجموعة من الضوابط في الفترة الأخيرة، تتعلق بالفرد المستقل، بحيث تم تعليق التسجيل في البرنامج، بالنسبة لفئة المستفيدين الجدد من البرنامج، كما تم تحديد الحد الأقصى من الاستحقاق، هذا وشملت التعديلات كذلك، تعليق استقبال الطلبات الجديدة للراغبين في الانضمام لبرنامج حساب المواطن.

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كيف استخدم حاسبة حساب المواطن

وذلك بعد صرف الدفعة رقم 28 من تطبيق حساب المواطن، والموافق لشهر مارس من العام الجاري، وألزم برنامج حساب المواطن، ضمن تعديلاته الجديدة، الأفراد المستقلين، بأن يقدموا ما يثبت استقلالية المسكن، بالنسبة لجميع الأفراد البالغين لسن الثامنة عشر، أو أكثر، وشملت قائمة الإثباتات ما يلي:

عقد إيجار موحد، يتم الحصول عليه من منصة إيجار.

أيضًا تقديم الصك الخاص بملكية السكن.

من الضروري أيضًا، إدراج مشهد إثبات السكن الجامعي، أو لدى إحدى المعاهد أو الكليات العسكرية.

وهو أحد الشروط الأساسي الضرورية لاستمرار الدعم عبر حساب المواطن.

وقد حدد برنامج حساب المواطن، في الفترة السابقة، يوم العاشر من يونيو المنصرم، من أجل قيام الأفراد المستقلين، بتعديل وإضافة المستندات سالفة الذكر، والمطلوبة بهدف عدم انقطاع المساعدة أو الدعم المالي عبر تطبيق حساب المواطن.