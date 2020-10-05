نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام المساعدة المقطوعة 1442 ومواعيد صرف الدعم للمواطنين المستحقين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين لمعرفة خطوات استعلام المساعدة المقطوعة 1442 ومواعيد صرف الدعم للمواطنين المستحقين بالمملكة، حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن أسماء الأشخاص المستفيدين من المساعدات المقطوعة وموعد وضع الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين، بعد أن ترددت الأقاويل الكثيرة في الفترات الماضية وأصبح الجميع متلهف لمعرفة موعد صرف الدعم من قبل وزارة الضمان الإجتماعي.

استعلام المساعدة المقطوعة 1442

قامت وزارة الضمان الاجتماعي بتحديد عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل صرف المساعدات المقطوعة لتوفير معيشة كريمة وحياة أفضل نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف إقتصادية ووضع سيء، فيتم صرف المساعدات بشكل شهري أو بشكل نصف سنوي أو شكل سنوي على حسب ما يتم تحديده من قبل الوزارة.

شروط صرف المساعدات المقطوعة

حددت الوزارة عدد من الشروط من أجل إتمام عملية صرف المساعدات المقطوعة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتلك الشروط هي :

Advertisements

أن يكون المواطن المتقدم في الحصول على المساعدات المقطوعة لا يقل عمره عن 18 عام.

أن يكون من الافراد المقيمين بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

ليس لديه أملاك كثيرة ولا أعمال كثيرة خارج أو داخل المملكة.

أن يكون الراتب الشهرى أقل من الراتب المحدد من قبل الوزارة.

أن يكون متواجد في المملكة فترة لا تقل عن 12 شهر.

يُذكر أن المساعدة المقطوعة يتم صرفها لعدد من الفئات في المملكة لتسوية الفروق بين المستويات الاجتماعية وتقريب الفرق بين الجهات محدودي الدخل والأرامل والمطلقات وأصحاب العجز وغيرهم من الفئات وفق عدد من الشروط.

خطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

قامت المملكة العربية السعودية بالعمل على توفير موقع إلكتروني من أجل التقديم والاستعلام عن المساعدات المقطوعة تجنبًا للذهاب لأي مكان خوفًا من انتشار وباء كورونا، فمن أهم الخطوات اللازمة للتسجيل :

وبذلك يتمكن المواطنين من معرفة مواعيد الصرف للمساعدة المقطوعة ووضع المبالغ في حسابات المستفيدين، سعيًا من المملكة وراء توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يُعاني منها الكثيرين بسبب الأوضاع الاقتصادية الجديدة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وبسبب انتشار وباء كورونا.