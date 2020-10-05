ضبط ثلاثة مخالفين استهدفوا سائقي الأجرة بالرياض وسلبوا 14 ألف ريال

بلادي – الرياض :قال المتحدث الرسمي المساعد باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم (الاثنين)، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة؛ لارتكابهم عددا من جرائم السلب.
وأوضح أن المخالفين اثنان منهم باكستانيان والثالث أثيوبي، وكانوا يستدرجون سائقي سيارات الأجرة في عدة مواقع بمدينة الرياض، ويستولون بالقوة على ما بحوزتهم من أموال.
وأضاف أن الشرطة ضبطت بحوزتهم مقتنيات وأموالا تُقدر بـ14 ألف ريال، وأحيلوا – بعد اتخاذ الإجراءات النظامية – إلى النيابة العامة.
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