أخبار السعودية

ضبط ثلاثة مخالفين استهدفوا سائقي الأجرة بالرياض وسلبوا 14 ألف ريال

0 نشر
biladi 0 تبليغ

Advertisements

بلادي – الرياض :قال المتحدث الرسمي المساعد باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم (الاثنين)، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة؛ لارتكابهم عددا من جرائم السلب.

وأوضح أن المخالفين اثنان منهم باكستانيان والثالث أثيوبي، وكانوا يستدرجون سائقي سيارات الأجرة في عدة مواقع بمدينة الرياض، ويستولون بالقوة على ما بحوزتهم من أموال.

وأضاف أن الشرطة ضبطت بحوزتهم مقتنيات وأموالا تُقدر بـ14 ألف ريال، وأحيلوا – بعد اتخاذ الإجراءات النظامية – إلى النيابة العامة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط ثلاثة مخالفين استهدفوا سائقي الأجرة بالرياض وسلبوا 14 ألف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا