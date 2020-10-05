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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف: إحباط هجوم إرهابي وشيك من قبل ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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