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عمر شويل - جدة طريقه الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 35 اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2020 ووضح أم من الممكن أن يتحقق المواطنين عن النتائج من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن، وجاء عن البرنامج من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخاص به أن النتائج الأهلية للدورة 35 قد صدرت ويمكن للمواطنين التحقق من ذلك عبر الدخول للموقع الخاص بها على الانترنت، وقد كان البرنامج وضح بالأوقات السابقة الموعد المحدد لصرف الدفعة رقم 35 لشهر أكتوبر 2020، حيث أن ذكر على الحساب التابع للبرنامج وهو خدمة المستفيدين أن سوف يتم صرف الدعم لتلك الدفعة في الحادي عشر من الحادي عشر من أكتوبر 2020 المقبل، كما تابع البرنامج بأن سيكون صرف البدل دورياً باليوم 10 من كل شهر ميلادي إلا أن يكون الصرف قبله بيوم أو بعده في حال صادفته عطلة أخر الأسبوع، ولكن سوف يكون موعد صرف الدفعة 35 في يوم 11 أكتوبر 2020.

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حساب المواطن يعلن أسماء الدفعة 35 من مستحقي الدعم

هناك العديد من الأشخاص في السعودية ينتظرون موعد صرف الدعم الخامس والثلاثون والتي سوف يصرف لمحدودي الدخل بالمملكة السعودية، وخاصة الأسر المعدومة والأرامل والمطلقات وكل شخص يمتلك الجنسية السعودية متبعاً القوانين والشروط التي وضعتها الدولة، وقد أصدر الملك “سليمان بن عبد العزيز” بيان لصرف منحة للمواطنين بموعد محدد في كل شهر، بهدف مساندته للمواطنين بظروف الحياة اليومية، والعمل على سداد المسؤولية التي تكون بعتقه والتي تكون دفعة أكتوبر 2020 وينطبق ذلك على المواطنين المطبق عليهم الشروط المحددة من قبل برنامج حساب الموطن.

طريقة لاستعادة كود المرور في حال عدم تذكره

الكثير من المواطنين السعوديين يتعرضون لحالات نسيان أو فقدان كود المرور الخاص ببرنامج حساب المواطن لصرف المنحة المخصصة لهم، ولكن هذا لا يعاني أن المواطن لن يستفيد بالمنحة بل هناك عدة خطوات بسيطة يمكنها عن طريقها استعادة الكود وهي: