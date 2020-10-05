نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر موعد صرف الدفعة الـ35 من حساب المواطن أكتوبر 2020 عبر ca.gov.sa بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 35، حيث تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها من محدودي الدخل العديد من الخدمات والمساعدات المالية بهدف مواجهة أعباء الحياة وعيش حياة كريمة، لذلك تقدم لكم من خلال حساب المواطن مساعدات تصرف بصورة شهرية لعدد من الأسر المشمولة ومستحقة الدعم وسنتاع معكم موعد صرف دعم حساب المواطن وأسماء المستحقين لدعم حساب المواطن الدفعة 35 وهو ما سنوضح لكم في السطور التالية.

موعد صرف الدفعة الـ35 من حساب المواطن

وقد شهدت محركات البحث في هذه الساعات الكثير من التساؤلات حول موعد صرف حساب المواطن الدفعة 35 خاصة مع اقتراب موعد الصرف وإيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين المستوفين جميع الشروط المطلوبة والتي حددتها المملكة من قبل، كان الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قد اصدر من قبل أمر ملكي بخصوص موعد صرف حساب المواطن على أن يكن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وحسب تقويم العام الحالي فيوافق 10 أكتوبر الجاري يوم السبت المقبل والذي يعد إجازة رسمية في جميع البنوك السعودية، لذلك من المقرر أن يتم صرف دعم حساب المواطن الدفعة 35 يوم الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر 2020.

أسماء المستحقين لدعم حساب المواطن الدفعة 35

قود نشر برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نتائج الأهلية والاستحقاق للمستفيدين،وهم الذين سوف يقومون بصرف دعم حساب الموطن الدفعة 35 الاخير دفعة أكتوبر 2020، وبذلك تستطيع الاسر المشمولة بالدعم والتى استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق الحصول على المبالغ المالية من حساباتهم وسداد المسئولية التي تقع على العاتق.

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طريقة الاستعلام عن الدفعة 35 من حساب المواطن

يمكنكم الاستعلام عن الدفعة 35 من حساب المواطن بكل سهولة وبصورة الكترونية ميسرة للتأكد من استمرار أحقية الصرف في حال توافر جميع الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على الدعم، وفي حالة أن ظهرت النتيجة أن المستعلم غير مؤهل للحصول على الدعم يجب فور تحديث البيانات المطلوبة خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر، ويمكنكم الاستعلام عن طريق اتباع هذه الخطوات:

الذهاب مباشرًا إلى الموقع الإلكتروني حساب المواطن ca.gov.sa موقع برنامج حساب المواطن. إدخال رقم الهوية الوطنية إدخال كلمة المرور الخاصة بك بصورة صحيحة ثم إدخال رمز التحقق. ستظهر قائمة جديدة يتم اختيار الاستعلام عن الأهلية. الاطلاع على البيانات الموجودة والتأكد من صحتها.

طريقة التسجيل في حساب المواطن “حساب جديد” 1442 عبر بوابة ca.gov.sa الإلكترونية

قدمنا لكم موعد صرف الدفعة الجديدة رقم 35 لشهر أكتوبر 2020، طريقة التسجيل في حساب المواطن 1442 عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية لبرنامج مواطن ca.gov.sa