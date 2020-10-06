نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتلك بطاقة سامبا مدي ماستركارد وأربح سيارة BMW في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة سامبا مدي ماستركارد هي أحد البطاقات الائتمانية الهامة التي يوفرها بنك سامبا لجميع العملاء داخل جميع فروع بنك سامبا بجميع مدن المملكة العربية السعودية، وتتميز بطاقة سامبا مدي ماستركارد بأنها أحد البطاقات الهامة التي من خلالها يتم دفع المشتريات الخاصة بكل فرد علي حده من خلال نظام نقاط البيع أو من خلال الشراء عبر الأنترنت داخل المملكة العربية السعودية وخارج المملكة أيضاً، ويوفر بنك سامبا فرصة لجميع العملاء الحاليين وجميع العملاء الجدد أن يتم الحصول علي بطاقة سامبا مدي ماستركارد مع منح فرصة للفوز بسيارة bmw من بين أربع سيارات، يتم توفيرهم كجوائز حقيقية عند الحصول علي بطاقة سامبا مدي ماستركارد من أي فرع من فروع بنك سامبا.

بطاقة سامبا مدي ماستركارد من بنك سامبا

يوفر بنك سامبا إمكانية الفوز بسيارة bmw عند الحصول علي بطاقة سامبا مدي ماستركارد بأي فروع من فروع بنك سامبا، ومن خلال بطاقة سامبا مدي ماستركارد يستطيع أي فرد إتمام عمليات الشراء المختلفة سواء شراء محلي داخل المملكة أو شراء خارج المملكة العربية السعودية.

لا توفر بطاقة سامبا مدي ماستركارد إمكانية السداد أو السحب النقدي بل تم تخصيصها لعميلات الشراء فقط.

موعد انتهاء عرض الحصول علي بطاقة سامبا مدي ماستركارد والفوز بالسيارة

حدد بنك سامبا أن عرض الحصول علي بطاقة سامبا مدي ماستركارد والفوز بسيارة bmw يبدأ من يوم 23 سبتمبر وينتهي يوم 21 نوفمبر عام 2020، علي أن يكون الفوز متاح لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية ولمرة واحدة فقط لكل عميل.

بطاقة سامبا إنفينيت

يوفر بنك سامبا بطاقة سامبا إنفينيت لجميع العملاء التابعين لسامبا أو غير تابعين للبنك، والتي تمتلك عدة مميزات حصرية منها:

توفير خيارات مرنة عند السداد.

تعامل خاص بصالات المطارات بالدرجات المميزة.

تصلح لاستخدامات السفر والتسوق وبجميع المطاعم داخل المملكة وخارجها.

توفير إمكانية سداد جميع الفواتير العامة.

توفير أنظمة سحب نقدي متميزة.

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