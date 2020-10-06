نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سابك تداول | قيمة ربح سهم سابك وتوقعات الأسهم في الأشهر القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة سابك تداول ،أو الشركة السعودية للصناعات الأساسية أهم شركة استثمارية في السوق السعودية، حيث تُعد أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في السوق السعودية للتداول، تهتم شركة سابك بصناعة المنتجات الأساسية حيث ترتكز الشركة على البتروكيماويات صناعات البلمرة وكذلك صناعات الأسمدة والمعادن، وقد احتلت شركة ارامكو الجزء الأكبر من حصص شركة سابك.

سابك تداول

تعتبر شركة ارامكو السعودية هي الشركة التي لها الرصيد الأكبر من الشركات الخاصة بعمليات البتروكيماويات والأنشطة الخاصة بتصنيع الأسمدة والمعادن، لذلك نرى استحواذ شركة ارامكو على الجزء الأكبر من الحصص العائدة من شركة سابك، وذلك بعد شراء حصص من تلك الشركة يُقدر بحوالي 69 مليار دولار وهذا أكبر قيمة شرائية في الشرق الأوسط.

وقد اتجه عدد كبير من المستثمرين السعوديين للتداول وشراء أسهم شركة سابك، وذلك لارتفاع معدل قيمة الأسهم الربحية بالنسبة للشركات الأُخرى الموجودة في السوق السعودية، بعد صفقة شركة ارامكو.

أرباح سهم سابك

بلغت أرباح أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” في عام 2019 بما يقرب من 45.1 مليار دولار.

تبلغ عدد الأسهم التي تطرحها شركة سابك في السوق السعودية حوالي 3 مليار سهم، وقد بلغ سعر ربح السهم الواحد حوالي 4.4 ريال سعودي، حيث تكون نسبة دفع الأرباح أعلى من 100% وقد بلغ إجمالي الأرباح الموزعة 13 مليار ريال.

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كيف تداول في سابك

يمكن لجميع عملاء البنوك مزاولة عمليات التداول والاستثمار الإلكتروني وذلك من خلال منصات التداول التي توفرها تلك البنوك لعملاءها، ومن تلك المنصات التي توفر خدمة سابك تداول:

توقعات سعر سهم سابك

شهد سعر سهم شركة سابك في الأشهر الماضية حالات بين الهبوط والصعود ولكن في تلك الفترة الراهنة نجد أن السهم يحتفظ بالمستوى الصاعد له كما هو موضح بالرسم البياني التالي.

صناعات شركة سابك

تقوم شركة سابك على عدد كبير من الصناعات البترولية المختلفة ومن أمثلة تلك الصناعات:

صناعة الكيماويات.

صناعات البلاستيكية المبتكرة.

صناعة الأسمدة والمعادن.

وبذلك يكون اتضح لنا جزء بسيط عن تداول شركة سابك، والتي تعتبر أهم شركة استثمارية في منتجات البترول ومشتقاته، لذلك تحظى تلك الشركة باهتمام كبير من قبل المستثمرين.