نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة بدون تحويل راتب بنك الإمارات دبي أفضل تأمين وفترات سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على تمويل سيارة بدون تحويل راتب بنك الإمارات دبي السعودية للسعوديين والمقيمين بالمملكة هذا بغير عروض قرض السيارات للسيدات والتي لها مميزات عديدة وإمكانيات لا حصر لها تجعل البنك الأفضل في العروض التمويلية منها قرض شخصي بدون كفيل، أو قرض بدون تحويل الراتب وكلهم مجاز من هيئة الرقابة الشرعية ويخضع لمعايير الشريعة، حيث يهدف بنك الإمارات دبي إلى تلبية الاحتياجات الضرورية في صورة قروض عديدة، أما للراغبين في الحصول على مركبة سواء للعيش بطريقة أفضل أو لاستعمالها في العمل وقضاء المشاوير إنجازاً للوقت فضلاً عن الراحة وسرعة العمل.

تمويل السيارات

هناك العديد من البنوك التي تعرض عروض السيارات سواء التأجيري أو قرض سيارة مع وعد بالتملك واختيار نوع المركبة التي تحلم بها، وذلك من خلال بنك الراجحي فهو يقدم قرض سيارة بأسرع وقت ممكن مع توفيره للمقيمين والمتقاعدين، وتمويل بدون مقدم من بنك البلاد، أما البنك الأهلي وفر قرض سيارة بدون ضامن وبدون رسوم إدارية مع المزايا الكثيرة في كل عرض على حدى.

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تمويل سيارة بدون تحويل راتب بنك الإمارات دبي

يقدم البنك الإماراتي الوطني السعودية عدة اختيارات في قرض السيارة لكي تتمكن من اختيار السيارة التي تناسبك وذلك من خلال البرامج المتاحة وهي تتمثل في 4 عروض (تمويل السيارات الجديدة – تمويل السيارات المستعملة – برنامج 50/50 – العروض الخاصة للسيدات).

مزايا تمويل سيارة بنك الإمارات دبي الوطني

متوافق مع الشريعة الإسلامية.

تمويل سيارة بدون تحويل راتب.

فترات سداد مرنة حتى 60 شهراً.

متاح إلغاء العقد واسترجاع السيارة.

تغطية التأمين في جميع دول الخليج، ومتاح أيضاً القيادة هناك.

البنك يضمن السيارة لك حتى 5 سنوات أو 200.000 كلم.

إمكانية نقل العقد إلى شخص آخر.

أفضل تأمين.

إمكانية إصلاح وكالة طوال فترة العقد.

جميع أنواع السيارات متاحة.

شروط الحصول على تمويل سيارة بدون تحويل راتب بنك الإمارات دبي الوطني

لا يقل إجمالي الراتب عن 8.000 ريال سعودي بالنسبة للعملاء الموظفين.

لأصحاب المنشآت لا يقل الراتب عن 20.000 ريال.

العمر لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 للموظفين.

لا يقل العمر عن 25 ولا يزيد عن 65 لأصحاب المنشآت.

الحد الأدنى لفترة الخدمة في العمل ثلاثة أشهر، لأصحاب المنشآت سنة.

إذا كان العميل غير سعودي وعلى رأس عمل لأقل من سنين فيجب دفع 5% من قيمة المركبة على الدفعة الأولى.

تقديم طلب تمويل سيارة بدون تحويل راتب بنك الإمارات دبي الوطني

عليك تعبئة نموذج طلب قرض السيارات عبر موقع الإلكتروني.

أو في حالة تلقي المساعدة والاستفسارات عن القروض والتحدث مع خدمة العملاء الاتصال عبر رقم 8007547777.