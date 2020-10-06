نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب بنك سامبا أون لاين ومميزات تطبيق بنك سامبا تسجيل دخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب بنك سامبا يمنحك الفرصة لإدارة أموالك في أي وقت وفي كل مكان، ويوفر لك بنك سامبا مجموعة من الخدمات البنكية المميزة عند فتح الحساب الجاري على وجه الخصوص، وبالتحديد من خلال بنك سامبا اون لاين ففي البداية تستطيع الحصول على تمويل بدون تحويل راتب بنك سامبا ويتيح لك أيضًا حساب سامبا الأفراد السحب والإيداع من خلال ماكينات الصرف الآلي، ويمكن أيضًا الحصول على تطبيق سامبا أون لاين من أجل إتمام عملياتك البنكية.

فتح حساب بنك سامبا

هناك أنواع متعددة من الحسابات في بنك سامبا، فيمكن فتح الحساب الجاري أو حساب الخير الجاري أو حساب الأبناء، كما يمكن الحصول على حساب ثمرات، ويمكن فتح الحساب الجاري إذا كان المواطن لا يقل عمره عن 18 عام، وينبغي أن يكون المواطن أيضًا سعودي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي، ومتوفر أيضًا إمكانية فتح الحساب الجاري للمقيمين في المملكة.

فتح حساب أون لاين

ستقوم أولًا بالدخول إلى نموذج فتح الحساب الجاري من بنك سامبا.

قم بإدخال البيانات والتي سنبدأها برقم الهوية الوطنية.

ثم عليك إدخال رقم الجوال.

وقم بإدخال رقم التحقق.

ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

قم باستكمال بياناتك عندما تقوم بالنقر على تبويب استمرار.

مميزات الحساب الجاري من بنك سامبا

تستطيع الدخول إلى حسابك والاستعلام عن الرصيد في أي وقت على مدار اليوم، كما يمكن الحصول على بطاقة ائتمانية تُمكنك من إتمام العمليات المصرفية من خلال الصراف الآلي.

يمكن إجراء كافة العمليات البنكية من خلال الجوال، وذلك من خلال تطبيق بنك سامبا.

يمكن فتح الحساب بالريال السعودي، أو بأي عملة أخرى تفضلها.

من خلال الحساب يمكنك سداد الفواتير، والاشتراك في خدمات الاكتتاب العام.

تستطيع أيضًا تحويل الراتب على حسابك البنكي في أي وقت والاستفادة من منتجات الخزينة.

تطبيق بنك سامبا أون لاين

وعند الحصول على تطبيق البنك ستتمكن من الحصول على فرصة فتح حساب بنك سامبا وستضمن الحصول على كافة الخدمات التي يقدمها لك البنك أون لاين بدون الحاجة إلى زيارة فروع البنك في المملكة العربية السعودية.