معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي جاهز وقوي

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عمر شويل - جدة يقوم بعض المواطنين ألسعوديين بإرسال معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي عندما يتعرضون إلى أزمة مالية, أو إلي بعض الخسائر التي تجعل حياتهم مأساوية, وذلك لأن من المتعارف عليه أنه يتم استقبال تلك الرسائل ويتم التعامل معها بشكل سريع, ويستطيع جميع المواطنين المقيمين داخل المملكة بمختلف مدنها من إرسال ذلك المعروض خصوصاً بعد الأزمة المالية التي حدثت بسبب انتشار فيروس كورونا وتعرض الكثير للأزمات المالية, ولا يقتصر الأمر على تقديم المساعدات المالية فقط بل يمكن أن يقوم المواطن بإرسال معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي لكي يتم علاجه علي نفقة الدولة, أو لإتمام أمور الزواج.

معروض مساعدة الديوان الملكي

الديوان الملكي يعتبر من أهم الدواوين الموجودة الخاصة بخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود, حيث يقوم الملك بإتمام بعض الأمور الهامة التي تتعلق بالدولة ويقدم المساعدات للمواطنين الذي قاموا بإرسال معروض طلب مساعدة مالية للديوان الملكي ويوجد بداخل الديوان الملكي مكاتب تنقسم لفروع مختلفة مثل المكتب المتعلق بالأمور الدينية وآخر متعلق بالعلاقات الدولية, وبداخل كل مكتب مستشار يقوم بتوصيل تلك الرسائل إلي الملك, لذلك يعد الديوان الملكي هو حلقة الوصل بين المواطنين السعوديين وخادم الحرمين الشريفين, وبالإضافة إلي ما سبق فإن الديوان يقوم بحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين ,وتتعدد الطلبات التي يتم إرسالها إلي الديوان الملكي مثل طلب الإفراج عن بعض السجناء أو تسديد القروض, مع مراعاة أن تلك المساعدات يتم تقديمها على حسب معايير محددة لابد من توافرها حتى يتم صدور قرار الإعفاء من دفع القرض بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولا يعتبر هذا الديوان حكراً على ملك واحد بل أنه يخص أي ملك يأتي على رأس حكم المملكة, ومن الجدير بالذكر أن معروض طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي قد ساهم في تقديم الكثير من المساعدات.

نموذج معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أدام الله عزه.. تحية طيبة مباركة، أما بعد .. أتشرف بأن أرفع إلى جلالتكم هذا الطلب من أجل الحصول على مساعدة مالية حيث إنني (توضيح كل التفاصيل الخاصة بالديون)، كما إنني لا أجد سبيلًا آخر للخروج من تلك المحنة الصعبة، وأنا أيضًا على يقين من حرصكم الدائم طوال الوقت على تقديم المساندة المعنوية قبل المادية لجميع أبناء المملكة دون استثناء.. وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص احترامي وتقديري Advertisements المرسل : رقم الجوال: العنوان:

صيغة معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى صاحب السمو خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .. بعد التحية … أرسل إليكم هذه الرسالة العاجلة من أجل تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية لي ولأسرتي، حيث إنني قد قمت بالحصول على قرض مالي ولكن شاءت الأقدار أن لا أتمكن من الانتظام في سداد أقساط هذا القرض وهذا ما جعلني مُهدد طوال الوقت بالسجن وجعل أسرتي مهددة بالتشرد لأنني العائل الوحيد لهم، ولذلك ألتمس منكم الموافقة على هذا الطلب من أجل إنقاذي وأسرتي من هذا المصير، ولكم فائق التحية والتقدير والحب والاحترام. مُقدمه لكم المواطن: ورقم الهوية: رقم الجوال: العنوان:

معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

معروض طلب المساعدة المالية هو عبارة عن رسالة يتم توجيهها إلى الديوان الملكي السعودي, يتم كتابتها بطريقة معينة ومحددة, ولها نوعان رسمي وغير رسمي, وهنالك بعض الأشخاص الذين يقومون بكتابة الرسائل الرسمية, وفي حالة إذا كان الطلب بخصوص سداد القرض لابد من توافر الآتي: