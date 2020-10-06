نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي الأسعار الجديدة لتأشيرات الوافدين والإقامة داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم التأشيرة ورسوم تجديد الإقامة الجديدة هو ما يشغل الكثيرين من الوافدين داخل المملكة العربية السعودية خاصة في هذا العام سيتم تطبيق رسوم للمرافقين، وسوف يتم تحصيل رسوم التأشيرات وتجديد الإقامة في نهاية العام بحيث يكون دفع الرسوم سنويا، كما سيكون على الوافدين دفع الرسوم الجديدة لتجديد الإقامة لضمان استمرار الإقامة داخل المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف في هذا المقال على أسعار التأشيرات وأسعار تجديد الإقامة الجديدة.

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رسوم التأشيرة

يجب دفع رسوم التأشيرة عن طريق الوسائل البنكية التي تقدمها المملكة للمدفوعات الحكومية، ويتم تسديد رسوم التأشيرة حسب المدة المطلوبة، أسعار رسوم التأشيرات هي:

رسوم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة لمدة ستة أشهر هي 3000 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة الخروج والعودة للمملكة لمدة ثلاث أشهر هي 500 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة المرور عبر أراضي المملكة العربية السعودية هي 300 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة مد الزيارة العائلية بالمملكة هي 100 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للزوجة من بداية العام

إليكم تفاصيل الرسوم وأسعار تأشيرة الزوجة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لكافة الأشخاص المقيمين داخل المملكة استقدام الزوجة، ومن بداية العام من المتعارف عليه أن رسوم تجديد الهوية للمقيم هي 500 ريال سعودي في العام، مما سيكون علي الوافد دفع رسوم تجديد الإقامة الخاص بزوجة وقدرها 500 ريال سعودي للعام الواحد.

أما رسوم المرافقين كالآتي

رسوم المرافقين ستكون من 700 ريال سعودي إلى 800 ريال سعودي للزيادة الأخيرة .