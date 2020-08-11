نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوبو تضرب السوق بهاتفها الجديد OPPO K7 5G وسعر منافس جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة أوبو من أكبر شركات الهواتف المحمول حول العالم، تلك الشركة الصينية التي عرفت بهواتفها المتميزة فى المواصفات خاصة فى كاميراتها والشاشة، وغيرها من المواصفات الأخرى التي تجذب العملاء لشراء الهاتف، واليوم سنعرض عليكم الهاتف الجديد للشركة وهو OPPO K7 5G وسنقوم بعرض عليكم كافة المواصفات والمملزات والعيوب الخاصة بالهاتف.

مواصفات هاتف OPPO K7 5G

شاشة بمقاس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED

يوفر الهاتف خاصية الأمان من خلال مستشعر البصمة الموجود بالشاشة.

كاميرا أمامية قوية بدقة 32 ميجا بيكسل.

كاميرا خلفية رباعية، الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، الثانية 8 ميجا بيكسل لإتساع الصورة، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسة مقربة، الرابعة والأخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير العميق.

معالج قوي Snapdragon 765G SoC

الهاتف يدعم شبكة الجيل الخامس.

ذاكرة الهاتف قوية بسعة 128 جيجا، والأخرى بسعة 256 جيجا، مع رام 8 جيجا.

نظام التشغيل اندرويد 10

بطارية الهاتف قوية تسع 4025 مللي أمبير، مع شاحن قوي بقوة 30 واط.

يوفر الهاتف تقنية Link Boost 2.0 للأستمتاع بالألعاب المختلفة والتي تعد من ضمنها لعبة بابجي الشهيرة.

كما يوفر الهاتف تقنية Hyper Boost 3.0 والتي يمكن من خلالها تشغيل شبكات الجيل الخامس على الهاتف، وأيضا تشغيل شبكة الواي فاي بدون إنقطاع وبسرعة قوية.

سعر هاتف OPPO K7 5G

سعر الهاتف لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام حوال 285 دولار، وذلك ما يعادل تقريباً 4500 جنية مصري.

سعر نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي 330 دولار، وذلك ما يعادل 5250 جنية مصري.

ألوان هاتف OPPO K7 5G

حتى الأن لم تعلن الشركة عن ألوان هاتفها الجديد، ولم تقدم أي معلومات أخرى عنه سوي التي قومنا بعرضها عليكم فقط.

الجدير بالذكر هنا أن الهاتف غير متوفر الأن فى الأسواق المصرية، وسيكون متوفر فى الأسواق الصينية بداية من الشهر المقبل سبتمبر المقبل، وحتى الأن لم يتم الأعلان عن الموعد المحدد الذي سيتوفر فيه الهاتف فى السوق المصري، ومن المتوقع الإعلان عن الموعد فى القريب الاجل، وسنقوم بإخبار متابعينا بموعد توفير الهاتف فى السوق المصري فور الإعلان عنه للأستمتاع بأقوي هواتف شركة أوبو الجديد OPPO K7 5G