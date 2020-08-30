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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo find X2 pro أحدث هواتف أوبو القوية.. مواصفات وسعر هاتف أوبو فايند إكس تو برو في المقال التالي
عمر شويل - جدة Oppo find X2 pro أحدث هواتف أوبو القوية التي تتمتع بمواصفات عالية الجودة وبأسعار تنافسية مع شركات إنتاج الهواتف الذكية، وتتميز شركة أوبو في إنتاجها المستمر في الهواتف الذكية المتطورة التي تلبي احتياجات الشباب والكبار، كما تتمتع شركة أوبو العالمية بسمعة طيبة في اصدارتها الجديدة من الهواتف الذكية والتي تتميز دائما بجودة عالية جدا في كاميرات الهاتف سواء كانت الأمامية أو الخلفية، وجاء الدور الآن عن الكشف عن اخر اصدارات شركة أوبو وهو هاتف أوبو فايند اكس تو برو.
مواصفات Oppo find X2 pro
- يدعم شرائح الإتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس 3G،4G،5G.
- مقاوم للماء والغبار، يستطيع وضع الهاتف في الماء مدة نصف ساعة دون حدوث أي ضرر على الهاتف.
- خامات الهاتف قوية للغاية، اي تم تصنيع الهاتف من السيراميك.
- مساحة الشاشة 7.6 بوصة، بجودة QHH.
- الذاكرة الداخلية 512 جيجابايت.
- الذاكرة العشوائية 12 جيجا رام.
- معالج قوي جدا من نوع Snapdragon 865 بتكنولوجيا 7 نانو، كما في هاتف أوبو A92s
- الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثة الأولي بدقة 48 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 13 ميجا بيكسل، والثالثة بدقة 48 ميجا بيكسل.
- الهاتف يدعم التصوير بجودة 4k.
- الهاتف به جميع المستشعرات.
سعر هاتف Oppo find X2 pro
يأتي هاتف أوبو فايند اكس تو برو مع شاحن قوة 65 واط، وسماعات إذن عالية الجودة، جراب لحماية الهاتف، وشهادة ضمان، سعر الهاتف في مصر 19999 جنية.
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