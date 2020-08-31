طريقة تشفير و حماية الملفات على أي هاتف آندرويد

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حماية الملفات على هاتفك الآندرويد الخاص بك هو أمر في غاية الأهمية ، و نحن هنا نتحدث عن جميع انواع الملفات سواءا صور او فيديوهات أو غيرها ، حيث أنه أحيانا قد يستطيع شخص ما الوصول اليها بالتالي قد يسبب لك ذلك بعض لمشاكل .
لهذا في هذه التدوينة اليوم سوف نشارك معك تطبيق سهل و بسيط متاح من شركة جوجل يدعى Files by Google و هو يسمح لك بالقيام بامرين كلامهما سوف تحتاج اليهما .
الأول أنه يمكنك القيام بعملية تشفير جميع الصور و الفيديوهات و الملفات الموجودة على هاتفك ، و نحن هنا نتحدث عن فكرة جعل الوصول الى هذه الملفات متاح فقط عبر ادخال رمز سري على هذا الشكل كما هو موضح في الصور بالأسفل .
و ايضا الميزة الثانية التي يوفرها التطبيق هي خاصية القيام بتنظيف الهاتف من المخلفات و الملفات الزائدة و تحرير مساحة مهمة جدا من الذاكرة .
من أجل استعمال تطبيق Files by Google ما عليك سوى تحميله ثم انشاء رمز سري خاص بك سوف يتم طلبه منك في كل مرة ترغب فيها الولوج الى الملفات الخاص بك في الهاتف .
كما سوف يجعلك التطبيق تختار ايضا في كل مرة القيام بتنظيف الهاتف في حالة ما اذا اردت ذلك ، حيث ان هذا الخيار يعود اليك .
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