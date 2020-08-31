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صيغة الـ PSD هي صيغة التي يمكن من خلالها رفع ملف على برنامج تعديل الصور الشهير فوتوشوب ، و هذا مجرد توضيح بسيط للأشخاص الذين قد لا يعرفون ماذا تعني هذه الكلمة .
أما إن كنت من الأشخاص الذين يبحثون عن شعار احترافي و يرغبون في الحصول على واحد من أجل القيام اما باستخدامه بشكل شخصي أو ربما حتى بيعه في مواقع بيع الخدمات المصغرة أو مواقع العمل الحر و ربح بعض المال ، فإنك تقرأ التدوينة الصحيحة .
حيث أن هناك موقع يتيح لك امكانية تحميل الآلاف من الشعرات الإحترافية جدا ، و بصيغة PSD مما يعني انه يمكنك تعديل ما تشاء عليها ، سواءا النصوص او الالوان او الحدم او اضافة او ازالة اي جزء من الشعار حسب اختيارك أنت .
و الموقع الذي نتحدث عنه يدعى logoinstant ، بعد الولوج اليه من الرابط بالاسفل ، ما عليك سوى القيام بتصفح الشعارات المتاحة عليه .
سوف تجد الكثير منها في اقسام مختلفة ، حيث ان هناك شعارات متعلقة بالرياضة و التقنية و العائلة و غيرها من مختلف المجالا الأخرى .
بعد اختيار اي شعار تريد قم بالنقر عليه و سوف يظهر لك زر تحميل الشعار على جهازك سواءا كنت تستعمل الموقع على هاتفك او حاسوبك ، فهذا لا يهم لأنك تستطيع تحميل الشعار في الحالتين .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تحميل مئات الشعارات الإحترافية PSD جاهزة للتعديل مجانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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