تحميل مئات الشعارات الإحترافية PSD جاهزة للتعديل مجانا

صيغة الـ PSD هي صيغة التي يمكن من خلالها رفع ملف على برنامج تعديل الصور الشهير فوتوشوب ، و هذا مجرد توضيح بسيط للأشخاص الذين قد لا يعرفون ماذا تعني هذه الكلمة .

أما إن كنت من الأشخاص الذين يبحثون عن شعار احترافي و يرغبون في الحصول على واحد من أجل القيام اما باستخدامه بشكل شخصي أو ربما حتى بيعه في مواقع بيع الخدمات المصغرة أو مواقع العمل الحر و ربح بعض المال ، فإنك تقرأ التدوينة الصحيحة .

حيث أن هناك موقع يتيح لك امكانية تحميل الآلاف من الشعرات الإحترافية جدا ، و بصيغة PSD مما يعني انه يمكنك تعديل ما تشاء عليها ، سواءا النصوص او الالوان او الحدم او اضافة او ازالة اي جزء من الشعار حسب اختيارك أنت .

و الموقع الذي نتحدث عنه يدعى logoinstant ، بعد الولوج اليه من الرابط بالاسفل ، ما عليك سوى القيام بتصفح الشعارات المتاحة عليه .

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سوف تجد الكثير منها في اقسام مختلفة ، حيث ان هناك شعارات متعلقة بالرياضة و التقنية و العائلة و غيرها من مختلف المجالا الأخرى .

بعد اختيار اي شعار تريد قم بالنقر عليه و سوف يظهر لك زر تحميل الشعار على جهازك سواءا كنت تستعمل الموقع على هاتفك او حاسوبك ، فهذا لا يهم لأنك تستطيع تحميل الشعار في الحالتين .