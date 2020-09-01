تيك توك يتيح خاصية الربح من التطبيق عبر هذه الطريقة

سبق و تحدثنا عن تطبيق تيك توك كثيرا و اليوم لا أحد يعرف هذا التطبيق نظرا للشهرة الواسعة و الكبيرة التي يحظى بها ، و رغم المشاكل التي ويواجهها تطبيق تيك توك مع بعض الدول و التي على رأسها الولايات المتحدة الأمركية إلا ان نزاع تيك توك مع دونالد ترامب لم يمنعه من استقطاب المزيد من صناع المحتوى عليه .

و من أجل توفير طريقة للربح و جعل صناع المحتوى في التطبيق يستفيدون ماديا من حساباتهم ، فإن شركة تيك توك قادمت بعقد شراكة مع الموقع الشهير Teespring ، و هو عبارة عن موقع يتيج لك امكانية انشاء تصاميم خاصة بك و وضعها سواءا على قمصان او وسادات او كؤوس او غيرها من الاشياء الاخرى و بيعها اون لاين .

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و قد قرر تيك توك القيام بمشاركة Teespring ليستطيع صناع المحتوى في تيك تكوك انشاء تصاميمهم و البيع مباشرة على تيك توك لمتابعيهم ، مما يعني أن المتابعين لاي شخص سوف يستطيعون شراء تصاميمهم دون الخروج من التطبيق .

و هذه الخاصية سوف تمكن اغلب صناع المحتوى من ربح المال عبر تيك توك بشكل كبير و كلما زاد عدد المتابعين كلما زدت الأرباح ، و سوف تكون هذه الخاصية متاحة في الوقت القريب نظرا لكونها حاليا لازالت قيد التطوير من طرف التيك توك و Teespring .