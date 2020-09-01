علوم وتكنولوجيا

تيك توك يتيح خاصية الربح من التطبيق عبر هذه الطريقة

0 نشر
نضال ناجي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

تيك توك يتيح خاصية الربح من التطبيق عبر هذه الطريقة

سبق و تحدثنا عن تطبيق تيك توك كثيرا و اليوم لا أحد يعرف هذا التطبيق نظرا للشهرة الواسعة و الكبيرة التي يحظى بها ، و رغم المشاكل التي ويواجهها تطبيق تيك توك مع بعض الدول و التي على رأسها الولايات المتحدة الأمركية إلا ان نزاع تيك توك مع دونالد ترامب لم يمنعه من استقطاب المزيد من صناع المحتوى عليه .

و من أجل توفير طريقة للربح و جعل صناع المحتوى في التطبيق يستفيدون ماديا من حساباتهم ، فإن شركة تيك توك قادمت بعقد شراكة مع الموقع الشهير Teespring ، و هو عبارة عن موقع يتيج لك امكانية انشاء تصاميم خاصة بك و وضعها سواءا على قمصان او وسادات او كؤوس او غيرها من الاشياء الاخرى و بيعها اون لاين .

تيك توك يتيح خاصية الربح من التطبيق عبر هذه الطريقة

Advertisements
تيك توك يتيح خاصية الربح من التطبيق عبر هذه الطريقة

و قد قرر تيك توك القيام بمشاركة Teespring ليستطيع صناع المحتوى في تيك تكوك انشاء تصاميمهم و البيع مباشرة على تيك توك لمتابعيهم ، مما يعني أن المتابعين لاي شخص سوف يستطيعون شراء تصاميمهم دون الخروج من التطبيق .

تيك توك يتيح خاصية الربح من التطبيق عبر هذه الطريقة

تيك توك يتيح خاصية الربح من التطبيق عبر هذه الطريقة

و هذه الخاصية سوف تمكن اغلب صناع المحتوى من ربح المال عبر تيك توك بشكل كبير و كلما زاد عدد المتابعين كلما زدت الأرباح ، و سوف تكون هذه الخاصية متاحة في الوقت القريب نظرا لكونها حاليا لازالت قيد التطوير من طرف التيك توك و Teespring .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تيك توك يتيح خاصية الربح من التطبيق عبر هذه الطريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع pro3xplain وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا