روسيا توثق براءة اختراع لسيارة كهربائية تركية

استعرض المعهد الفدرالي الروسي لحقوق الملكية الصناعية براءة اختراع وصورا لقمرة سيارة كهربائية تركية جديدة.
وتشير المعلومات التي وردت في نص وثيقة براءة الاختراع المنشورة إلى أن الوثيقة تخص سيارة TOGG C-SUV التي كشفت عنها تركيا العام الماضي، والتي شارك في تصميمها مختصون من مكتب التصاميم الإيطالي Pininfarina.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة ستطرح بنسختين، نسخة مزودة بمحرك كهربائي بعزم 200 حصان، مثبت على المحور الخلفي للعجلات، ونسخة أقوى فيها محركات كهربائية بعزم 400 حصان، وتعمل بنظام دفع رباعي.
ويمكن للنسخة الأولى من السيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.6 ثا، أما النسخة الثانية فتتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.8 ثا فقط، وكلتا النسختين تمتلكان بطاريات تكفيهما لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.
وبالنظر للفيديوهات التي انتشرت لتصميم هذه السيارة نلاحظ أن المركبة حصلت على هيكل كروس أوفر أنيق مزين بشبك أمامي عريض مطلي بالكروم، ومصابيح LED مميزة، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب في المقصورة.
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