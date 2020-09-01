بورشه تعلن سعر وموعد طرح باناميرا 2021 الجديدة

أعلنت شركة بورشه عن طرح أيقونتها Panamera الجديدة في الأسواق خلال أكتوبر القادم بسعر يبدأ من 91 ألف و345 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجران توريزمو الجديدة تتألق برتوش تصميمية على المآزر والمصابيح، ومقود جديد بالمقصورة الداخلية، لكن التحديث الأكبر للموديل الجديد يصبح ملموسا أكثر عند القيادة؛ حيث تم زيادة التوازن بين الأداء الرياضي للسيارة وعوامل الراحة.

وتتوفر للسيارة مجموعة من المحركات، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 243 كيلووات/330 حصان إلى 463 كيلووات/630 حصان.

وبذلك تتسارع السيارة في أحسن الأحوال من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 1ر3 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 315 كلم/س.

كما ينضم لبرنامج دفع السيارة النسخة الهجين 4S E-Hybrid بقوة 412 كيلووات/560 حصان، والتي تتمتع بمدى سير يبلغ 64 كلم وبسرعة قصوى تصل إلى 298 كلم/س.