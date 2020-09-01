فولكس فاجن تطلق جولف GTE الهجين بسعر يبدأ من 41 ألف يورو

أعلنت شركة فولكس فاجن عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها جولف GTE الهجين بسعر يبدأ من 41 ألف و667 يورو. وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الهجين من نوع Plug-in الجديدة تعتمد على نظام دفع يتألف من محرك بنزين تربو سعة 1.4 لتر وبقوة 150 حصان، وآخر كهربائي بقوة 85 كيلووات. وبتضافر جهود كلا المحركين تزأر السيارة بقوة 245 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى ويتم دعم هذا النظام ببطارية سعة 13 كيلووات ساعة تكفي السيارة لبلوغ مدى السير 60 كلم، والوصول إلى السرعة القصوى 130 كلم/ساعة. وتعكس السيارة طابعها الكهربائي من خلال ظهور خاص للون الأزرق على ديكورات بالمقصورة الداخلية وعلى الجسم الخارجي وخيوط الحياكة وأشرطة الزينة على المقاعد، كما تقدم القمرة الرقمية المعلومات اللازمة حول مدى السير ومدى استهلاك السيارة من التيار، وكذلك الوقود.

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