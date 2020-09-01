نيسان إيجيبت تستعد لطرح الجيل الثاني من جوك 2020 الأسبوع المقبل

تستعد نيسان موتور ايجيبت، لطرح الجيل الثاني من أيقونتها جوك 2020 التي لفئة B-Crossover أو الكروس أوفر متعددة الاستخدامات في السوق المصري الأسبوع المقبل.

وأوضحت الشركة اليابانية، أن تصميم نيسان جوك المدمجة يعتمد على مستويات جديدة من الأداء والتكنولوجيا، مع هيكل ديناميكي أكثر اتساعا من الجيل السابق والمزيد من أدوات التحكم والتخزين للسائق.

تعود نيسان جوك لتضع معيار جديدة للتصميم الخارجي في فئة B-Crossover مع أبعاد أكبر ووقفة رياضية، وعجلات مقاس 19 بوصة وتصميم سقف على طراز الكوبيه مجهزة بتقنية LED الكاملة، تحتفظ جوك الجديدة بالمصابيح الأمامية الدائرية المميزة ولكن بتصميم جديد على شكل حرف Y وشبكة نيسان المميزة V-Motion.

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منح مصممون نيسان جوك الجديدة من الداخل، مساحة أكثر اتساعًا للركاب، مع زيادة مساحة الركبة في المقعد الخلفي بمقدار 5.8 سم، ومساحة الرأس الخلفية بمقدار 1.1 سم وسعة صندوق الأمتعة تبلغ 422 لترًا، مما يوفر مساحة تخزين أكبر بنسبة 20%.

تعتمد نيسان جوك على محرك بنزين توربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 117 حصانًا، مما يمنح السائق أداءً محسنًا واقتصادًا في استهلاك الوقود متوفر مع ناقل حركة ثنائي القابض (DCT) رياضي، ومحدد وضع القيادة (اقتصادي ، قياسي ، رياضي).

والمتوقع ان تعلن نيسان ايجيبت عن الأسعار والفئات المتاحة في السوق المصري الأسبوع المقبل.