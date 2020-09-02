"إل جي" تطلق تلفاز "8K OLED TV" الأول من نوعه في العالم

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أطلقت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية أجهزة تلفاز جديدة 8K OLED TV الأولى من نوعها في العالم بدقة 8k والتي تم تزويدها بمعالج رسوميات متطورة من شركة "إنفيديا"
المصدر: عمرو الزناتي – دوت الخليج
تاريخ النشر:الأربعاء 02 سبتمبر 2020 8:38 GMT
تاريخ التحديث:الأربعاء 02 سبتمبر 2020 9:45 GMT
أطلقت شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية أجهزة تلفاز جديدة 8K OLED TV الأولى من نوعها في العالم بدقة 8k والتي تم تزويدها بمعالج رسوميات متطورة من شركة ”إنفيديا“ وهو معالج GeForce RTX 30.
وقالت الشركة في بيان: ”الجهاز مدعوم بمعالج الشركة α (Alpha) 9 Gen 3 AI القادر على تقديم دعم كامل للنطاق الترددي 8K يُصعّد المنافسة ليقدم للاعبين المتحمسين في جميع أنحاء العالم طريقة اللعب الأكثر إقناعًا وإبهارًا على شاشات متألقة مع أكثر من 33 مليون بكسل ذاتي الإضاءة”.
وأضافت: ”لطالما اعتبرت أجهزة التلفاز OLED التابعة لها من بين أجهزة تلفاز الألعاب الأكثر تقدمًا في العالم؛ بسبب تقنية البكسل الذاتية في الإضاءة ودعمها لأحدث مواصفات HDMI، مثل: معدل التحديث المتغير VRR، ومعدل الاستجابة فائق السرعة، ووضع الكمون المنخفض التلقائي ALLM“.
وتتيج قدرة أجهزة LG 8K OLED على تقديم محتوى بدقة 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، والتعامل مع سرعات مذهلة تصل إلى 48 جيجابت في الثانية، لعب الألعاب بدقة 8K بأجهزة تلفاز LG OLED، وبطاقات NVIDIA GeForce RTX 30 Series GPU لم يسبق له مثيل، وفق قول الشركة.
وقال مات ويبلنج، نائب رئيس التسويق في GeForce العالمية في NVIDIA: “نحن متحمسون لتقديم دعم GPU GeForce RTX 30-Series لأجهزة LG OLED بدقة 8K لعام 2020”.
وأضاف: “سينبهر اللاعبون بالأداء على أجهزة التلفاز هذه عند لعب أحدث ألعاب الكمبيوتر بدقة 8K التي تتميز بتتبع الشعاع الأكثر واقعية وميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي تدعمها وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3090”.
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