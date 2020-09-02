ما هي تقنية الـ Deepfakes و كيف يمكنك أن تنقذ نفسك منها

تنقية الـ Deepfakes هي تقنية سبق و تحدثنا عنها في تدوينة سابقة ، و هي تقنية تتيح لأي شخص التلاعب بأي فيديو ، و يمكنك القول أنها اشبه بالفوتوشوب و لكن هي مخصصة للفيديوهات ، حيث يمكنك التلاعب بفيديو أي شخص و جعله يفعل أو يقول اي شيء تريده ؟

و هذه التقينة قد انتشرت بشكل كبير في الأوساط السياسية و بين المشاهير ، حيث يتم استغلالها من أجل التلاعب بالفيديوهات و بالتالي نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي لتكون سببا في انتشار اشاعة او خبر مزيف .

و لمحاربة هذه التقنية و انقاذ نفسك منها ان تعرضت لها يوما ما ، فإن شركة مايكروسوفت قررت أن تقوم بإطلاق أداة تتيح امكانية التعرف على الـ Deepfakes .

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التقنية التي توفرها مايكروسوفت تدعى Microsoft Video Authenticator ، و هي عبارة عن اداة تقوم بتحليل مقاطع الفيديو و تخبرك هل تم تزييف المقطع و التلاعب به أو أنه مقطع سليم و جقيقي .

و قد جاءت مايكروسوفت بهذه الأداة من أدل الحد من استغلال تقنية الـ ديب فيك و التي أصبحت تدمر حياة البعض بسبب التلاعب بالفيديوهات بشكل سيء للغاية .