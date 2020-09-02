علوم وتكنولوجيا

كيف تتصفح المواقع الخطيرة دون تعريض نفسك للمشاكل

0 نشر
نضال ناجي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

كيف تتصفح المواقع الخطيرة دون تعريض نفسك للمشاكل

كيف تتصفح المواقع الخطيرة دون تعريض نفسك للمشاكل

من بين الأمور التي يجب عليك أن تضعها في ذهنك دائما هي عندما ترغب في القيام بالولوج الى موقع تشك فيه أو تعتقد أنه مضر أو ربما يمكن أن يسبب لك مشاكل او قد يعرض هاتفك او حاسوبك للاختراق هي أن تقوم باستعمال طريقة تحميك من كل هذه المشاكل في حالة ما اردت زيارته .

و في هذه التدوينة اليوم سوف نشارك معك طريقة بسيطة جدا يمكنك من خلالها ان تقوم بتصفح اي موقع خطير او مضر او لست واثق فيه بسهولة جدا و بأمان .

كيف تتصفح المواقع الخطيرة دون تعريض نفسك للمشاكل

Advertisements
كيف تتصفح المواقع الخطيرة دون تعريض نفسك للمشاكل

و الطريقة هي عبارة عن منصة تدعى isolation.site ، و هي عبارة عن منصة سهلة جدا و مهمتها الوحيدة انها تتيح لك الولوج الى اي موقع عن طريقها مما يخفي هويتك و يتيح لك أن يظل جهازك او حاسوبك بعيدا كل البعد عن الموقع .

كيف تتصفح المواقع الخطيرة دون تعريض نفسك للمشاكل

كيف تتصفح المواقع الخطيرة دون تعريض نفسك للمشاكل

بعد الولوج الى منصة isolation.site ، قم بوضع رابط اي موقع تريده في الخانة التي تظهر لك ثم بعد ذلك ما عليك سوى النقر على isolation it و سوف يظهر لك الموقع و بالتالي يمكنك تصفحه بالكامل بشكل عادي جدا سواءا عبر هاتفك الذكي او جهاز الحاسوب الخاص بك .

الدخول الى isolation.site

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كيف تتصفح المواقع الخطيرة دون تعريض نفسك للمشاكل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع pro3xplain وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا