إليك 10 تطبيقات آندرويد يجب عليك حذفها فورا من هاتفك

متجر الجوجل بلاي مليء بالملايين من التطبيقات ، لكن ما يجب أن تعرفه هو أن تواجد التطبيق على الجوجل بلاي لا يعني أبدا انه ىمن ن حيث أن هناك الكثير من التطبيقات التي لاحقا يتم اكتشاف بأنها غير حيدة او تستعمل بمرجيات خبيثة تؤدي الى التعدي على خصوصيتك كمستخدم .
و في هذه التدوينة اليوم سوف نشارك معك 10 تطبيقات يجب أن تقوم بحذفها فورا من هاتفك غن كنت تتسعملها و ذلك لأن باحثين في الأمن و الحماية حسب موقع news.sophos.com ، نصحوا بحذفها رغم تواجدها على الجوجل بلاي و التطبيقات هي كالآتي :
و تجدر الإشارة أن الأمر لا يتقصر فقط على هذه الـ 10 تطبيقات بل هناك أيضا تطبيقات اخرى ينصح بحذفها نظرا لكونها تستعمل برمجيات تضر بالمستخدم لهاف ، و هي على هذا الشكل :
- Xstar: Sleep and Mindfu – Apps on Google Play
Palmistry Astrology
Futurescope
Fortune Mirror
Prank Call Free Lite
Fake Chat Conversation – Prank
Old Me
My Replica 2: Ethnic Origin, Celebrity Look-Alike
Live GO Map 2020 for Poke Radar
IV GO Calculator for Poke GO Genie
Hy G File Scanner
Montage
Zynoa Wallpaper
Futurescope
اي تطبيق تستعمله من هذه التطبيقات فانه يفضل ان تقوم بازالته اليوم قبل الغد .
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