متجر الجوجل بلاي مليء بالملايين من التطبيقات ، لكن ما يجب أن تعرفه هو أن تواجد التطبيق على الجوجل بلاي لا يعني أبدا انه ىمن ن حيث أن هناك الكثير من التطبيقات التي لاحقا يتم اكتشاف بأنها غير حيدة او تستعمل بمرجيات خبيثة تؤدي الى التعدي على خصوصيتك كمستخدم .

و في هذه التدوينة اليوم سوف نشارك معك 10 تطبيقات يجب أن تقوم بحذفها فورا من هاتفك غن كنت تتسعملها و ذلك لأن باحثين في الأمن و الحماية حسب موقع news.sophos.com ، نصحوا بحذفها رغم تواجدها على الجوجل بلاي و التطبيقات هي كالآتي :

و تجدر الإشارة أن الأمر لا يتقصر فقط على هذه الـ 10 تطبيقات بل هناك أيضا تطبيقات اخرى ينصح بحذفها نظرا لكونها تستعمل برمجيات تضر بالمستخدم لهاف ، و هي على هذا الشكل :

Xstar: Sleep and Mindfu – Apps on Google Play

Palmistry Astrology

Futurescope

Fortune Mirror

Prank Call Free Lite

Fake Chat Conversation – Prank

Old Me

My Replica 2: Ethnic Origin, Celebrity Look-Alike

Live GO Map 2020 for Poke Radar

IV GO Calculator for Poke GO Genie

Hy G File Scanner

Montage

Zynoa Wallpaper

Futurescope اي تطبيق تستعمله من هذه التطبيقات فانه يفضل ان تقوم بازالته اليوم قبل الغد .

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إليك 10 تطبيقات آندرويد يجب عليك حذفها فورا من هاتفك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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