أسهل برنامج لمعرفة من يسرق منك الواي فاي

إذا كنت تتوفر على راوتر فإنه من المحتمل أنه قد يكون هناك شخص ما يسرق الواي فاي منك ، و من أجل التعرف عليه و التأكد من إذا كان هناك شخص بالفعل أو لا ، فإن أفضل شيء يمكنك استعماله هو البرنامج الذي سوف نشاركه معك في هذه التدوينة .

البرنامج الذي نتحدث عنه يدعى Selfishnet ، و هو عبارة عن برنامج مميز و سهل و بسيط جدا ، حيث يوفر لك العديد من المزايا و هي على هذا الشكل :

يالتعرف عدد الأشخاص المتصلين بالشبكة الخاصة بك.

عرض إستخدام كل شخص متصل بالشبكة الخاصة بك ومعرفة من يستهلك الإنترنت أكثر

تحديد سرعة الإتصال والتحميل لكل متصل بالشبكة على حدة.

يستطيع البرنامج التعرف على أي جهاز متصل مهما كان نوعه أو إصداره

البرنامج صغير للغاية ولا يستهلك الكثير من المساحة

واجهة البرنامج سهلة وبسيطة وغير معقدة

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و لتحميله ما عليك سوى النقر على الرابط بالأسفل ، ثم القيام بفك الضغط عنه وتنصيبه و الشروع في استعماله .

بعد تشغيله سوف يعرض لك البرنامج كل الأشخاص المتصلين بشبكة الواي فاي و بالتالي و من خلال النقر على اي جهاز بزر الفأرة الأيمن سوف تستطيع القيام بالعديد من الخيارات سواءا قطع النت على الجهاز أو تحديد سرعة الأنترنت .

تحميل برنامج Selfishnet