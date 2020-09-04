كيفية إرسال الصور على واتس اب بجودة عالية جدا

ما لا يعلمه أغلب المستخدمين لتطبيق واتساب أن ارسال الصور على التطبيق بالطريقة العادية المعروفة لدى الجميع يجعل الصور تفقد جودتها بشكل كبير جدا ، حيث تصل الصورة نوعا ما بجودة رديئة ، و هذا امر سيء ، حيث أنه اذا اردت ارسال الصور في واتساب لاي شخص مع الحفاظ على جودتها يفصل ان تقوم بارسالها عبر الطريقة التي سوف نشاركها معك الآن .

عندما ترغب في ارسال اي صورة ما عليك القيام به هو الدخول الى واتساب و النقر على ايقونة ارسال الملفات و لكن هذه المرة لن تختار ايقونة الصور او الفيديو و لكن سوف تضغط على خيار ملفات أو Document و بعد ذلك سوف تقوم باختيار الصورة التي تريدها و تقوم بالنقر على ارسال .

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ما سوف يحدث ان الصورة سوف يتم ارسالها للشخص الآخر على شكل ملف و بالتالي تصله بجودة عالية جدا .

و الطريقة الثاني التي يمكنك استعمالها ايضا هي تغيير الصورة الى صيغة PDF ثم القيام بارسالها على شكل ملف PDF و بهذه الطريقة يمكنك أن ترسل دائما صورك و تستقبلها ايضا من اي شخص دون أن تفقد جودتها .

و يمكنك القيام بهذه العملية من اي هاتف على واتس اب سواءا هاتف اندرويد او ايفون ، الى جانب انه يمكنك القيام بها ايضا عبر نسخة واساب في المتصفح او الويب .