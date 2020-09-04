كيفية إرسال الصور على واتس اب بجودة عالية جدا

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ما لا يعلمه أغلب المستخدمين لتطبيق واتساب أن ارسال الصور على التطبيق بالطريقة العادية المعروفة لدى الجميع يجعل الصور تفقد جودتها بشكل كبير جدا ، حيث تصل الصورة نوعا ما بجودة رديئة ، و هذا امر سيء ، حيث أنه اذا اردت ارسال الصور في واتساب لاي شخص مع الحفاظ على جودتها يفصل ان تقوم بارسالها عبر الطريقة التي سوف نشاركها معك الآن .
عندما ترغب في ارسال اي صورة ما عليك القيام به هو الدخول الى واتساب و النقر على ايقونة ارسال الملفات و لكن هذه المرة لن تختار ايقونة الصور او الفيديو و لكن سوف تضغط على خيار ملفات أو Document و بعد ذلك سوف تقوم باختيار الصورة التي تريدها و تقوم بالنقر على ارسال .
ما سوف يحدث ان الصورة سوف يتم ارسالها للشخص الآخر على شكل ملف و بالتالي تصله بجودة عالية جدا .
و الطريقة الثاني التي يمكنك استعمالها ايضا هي تغيير الصورة الى صيغة PDF ثم القيام بارسالها على شكل ملف PDF و بهذه الطريقة يمكنك أن ترسل دائما صورك و تستقبلها ايضا من اي شخص دون أن تفقد جودتها .
و يمكنك القيام بهذه العملية من اي هاتف على واتس اب سواءا هاتف اندرويد او ايفون ، الى جانب انه يمكنك القيام بها ايضا عبر نسخة واساب في المتصفح او الويب .
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