طريقة مشاهدة أفلام و مسلسلات نتفليكس مجانا بطريقة قانونية

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تعتبر شبكة نتفليكس من بين أقوى و اشهر الشبكات او المنصات التي توفر افلام و مسلسلات حصرية و بجودة عالية و ترجمات مختلفة و عالمية . و لكن المشكلة التي يواجهها أغلب الأشخاص مع شبكة نتفليكس هي فكرة أنها مدفوعة ، حيث أن البعض للأسف لا يستطيع أن يدفع ثمن الإشتراك لشهري و الذي يبدأ بـ 9 دولار شهريا .
و لكن شبكة نتفليكس تعلم هذا الأمر جيدا لذلك فإنها قامت بتوفير بعض الأفلام و المسلسلات بشكل مجاني بحيث يمكنك الدخول على نتفليكس و مشاهدتها بدون دفع اي شيء اينما كنت في العالم .
و كل ما عليك القيام به من أجل مشاهدة تفليكس مجانا و المسلسلات التي توفره هو النقر على هذا الرابط : تفليكس
ثم القيام بالدخول اليه و انشاء حساب و الشروع في متابعة الأفلام و المسلسلات التي توفرها مجانا و هي محدودة حيث لا تتجاوز 10 مسلسلات و افلام و هي على هذا الشكل :
Stranger Things
Criminales en el mar
Élite
Bebe Jefazo. Vuelta al curro
A ciegas
Así nos ven
Love is blind
Los dos papas
و للإشارة فإنه ليس شرطا ان تقوم بانشاء حساب على نتفليكس كي تشاهد هذه الأفلام و المسلسلات بشكل مجاني ، بل يمكنك فعل ذلك بدون الحاجة الى حساب ، و هذه هي الميزة التي وفرتها ايضا نتفلكس للاشخاص الذين لا يستطيعون دفع ثمن الاشتراك الشهري .
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