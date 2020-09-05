طريقة مشاهدة أفلام و مسلسلات نتفليكس مجانا بطريقة قانونية

تعتبر شبكة نتفليكس من بين أقوى و اشهر الشبكات او المنصات التي توفر افلام و مسلسلات حصرية و بجودة عالية و ترجمات مختلفة و عالمية . و لكن المشكلة التي يواجهها أغلب الأشخاص مع شبكة نتفليكس هي فكرة أنها مدفوعة ، حيث أن البعض للأسف لا يستطيع أن يدفع ثمن الإشتراك لشهري و الذي يبدأ بـ 9 دولار شهريا .

و لكن شبكة نتفليكس تعلم هذا الأمر جيدا لذلك فإنها قامت بتوفير بعض الأفلام و المسلسلات بشكل مجاني بحيث يمكنك الدخول على نتفليكس و مشاهدتها بدون دفع اي شيء اينما كنت في العالم .

و كل ما عليك القيام به من أجل مشاهدة تفليكس مجانا و المسلسلات التي توفره هو النقر على هذا الرابط : تفليكس

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ثم القيام بالدخول اليه و انشاء حساب و الشروع في متابعة الأفلام و المسلسلات التي توفرها مجانا و هي محدودة حيث لا تتجاوز 10 مسلسلات و افلام و هي على هذا الشكل :

Stranger Things

Criminales en el mar

Élite

Bebe Jefazo. Vuelta al curro

A ciegas

Así nos ven

Love is blind

Los dos papas

و للإشارة فإنه ليس شرطا ان تقوم بانشاء حساب على نتفليكس كي تشاهد هذه الأفلام و المسلسلات بشكل مجاني ، بل يمكنك فعل ذلك بدون الحاجة الى حساب ، و هذه هي الميزة التي وفرتها ايضا نتفلكس للاشخاص الذين لا يستطيعون دفع ثمن الاشتراك الشهري .

الدخول الى نتفلكس مجانا