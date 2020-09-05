Jeep تضيف تحفة جديدة لعالم السيارات رباعية الدفع

كشفت شركة Jeep عن أحدث نموذج من سيارات Grand Wagoneer ليحظى هذا النموذج باهتمام كبير من الناس في مختلف بلدان العالم.

وأثارت السيارة الجديدة إعجاب الناس ومراقبي سوق السيارات بفضل العديد من المواصفات التي حصلت عليها، والتي من ضمنها الهيكل الكبير الذي صمم لمنح المركبة طابع العصرية والحداثة وحافظ بنفس الوقت على روح تصاميم سيارات Jeep التقليدية.

كما تميزت هذه السيارة بقمرتها الواسعة التي أتت بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 7 ركاب، مجهزة بمنظومات كهربائية متطورة لتبريدها وتدفئتها والتحكم بوضعياتها لتناسب جميع الركاب، وبشاشات تسمح لكل راكب بالاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات ومحطات التلفزة.

أما واجهة القيادة فزينت بعناصر من الخشب والألومينيوم، وحصلت على شاشتين متطورتين بمقاس 12.3 بوصة ، ومقود مجهز بأزرار ومفاتيح تساعد على التحكم بأنظمة القيادة والصوت والعديد من أنظمة المركبة.

وستحصل النسخ الأساسية من هذه السيارة على محركات توربينية بست أسطوانات وسعة 3.6 ليتر، وعلى نظامي دفع أمامي ورباعي، وقد تطلق نسخ خاصة منها مزودة بمحركات هجينة صديقة للبيئة.