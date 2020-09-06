حاسب محمول للألعاب من "هونر" وهاتف جديد من "أوبو"

أعلنت شركة ”هونر“ الصينية التابعة لشركة ”هواوي“ أنها ستعقد حدثا في الـ 16 من سبتمبر في الصين، وأنها ستقوم بعرض جهاز ”The Honor Hunte“ للألعاب، فضلا عن ساعتين ذكيتين جديدتين.

وعادة ما تكشف العلامات التجارية الصينية كل شيء عن منتجاتها الجديدة باستثناء الأسعار والتوافر قبل إطلاقها رسميا، ليس من المعروف سعر الجهاز حتى الآن.

ويتميز الكمبيوتر المحمول ”Hunter Gaming“ بالمستوى ذاته من تبديد الحرارة وتقنية التبريد الموجودة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة المخصصة للألعاب.

وسيتم تشغيل الجهاز بمعالج ”Intel Core i7“ من الجيل العاشر وسيكون مزودا بلوحة مفاتيح رقمية مخصصة وإضاءة خلفية قابلة للتخصيص.

ويأتي الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب بهيكل معدني باللون الأزرق من الخارج، كما لديه مصباح ”LED“ تحت شعار ”Hunter“.

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وعلى الجانب الآخر، كشفت شركة ”أوبو“ الصينية عن جهازي ”F17“ و ”F17 Pro“، وسيتم طرح الأخير للبيع في الهند بدءا من الـ 7 من سبتمبر مقابل 315 دولارا دون وجود أي معلومات عن موعد توافره في الأسواق الأخرى.

ويتم تشغيل ”Oppo F17 Pro“ بمعالج ”Helio P95 SoC“ بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، كما سيعمل بنظام التشغيل ”ColorOS 7.2“ ولديه مساحة تخزين تبلغ 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وتم تصميم F17 Pro بشاشة ”Full HD + Super AMOLED“ مقاس 6.43 بوصة، ويمتلك الهاتف 6 كاميرات؛ اثنتين في الأمام بدقة 16 و 2 ميجابكسل وأربعا في الخلف بدقة 48 ميغابكسل و 8 ميغابكسل وكاميرتين عريضتين بدقة 2 ميغا بكسل.

ويأتي الهاتف ببطارية 4015 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها من خلال منفذ USB-C بسرعة تصل إلى 30 واط.