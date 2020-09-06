تعرف على الهواتف الأكثر مبيعا في عام 2020

بالرغم من ان عام 2020 هو واحد من أكثر السنوات الغريبة جدا و الذي عرف مجموعة من الأحداث التي لم يسبق أن تعايشنا معها مثل فيروس كورونا ، و الذي أثر بشكل سبلي على الإقتصاد العالمي إلا أن هذا لم يمنع بعض الشركات التقنية المتخصصة في صناعة و انتاج الهواتف الذكية من تحقيق بعض المبيعات ااجيدة .

و في هذه التدوينة سوف نشارك معك أكثر الهواتف مبيعا الى حدود الساعة في عام 2020 حسب ما افادت به شركة Omdia في تقرير قامت بنشره حلو اكثر الهواتف مبيعا و جذبا للمستخدمين .

أول هاتف اكتسحت مبيعاته جميع أنحاء العالم هو هاتف ايفون 11 التابع لشركة آبل الغنية عن التعريف .

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و رغم فيروس كورونا و رغم أن مبيعات شركة آبل انخفضت الا انها مقارنة بقاي الشركات القتينة الأخرى جاءت في المرتبة الأولى حيث تجاوزت الـ 13 مليون مبيعة خلال هذه السنة .

اما الشركة الثانية التي لازالت تحقق مبيعات على مستوى هاتفها الذي فهي شركة سامسونج و ذلك من خلال هاتفها Samsung Galaxy A51 .

و الذي تم شحنه لأزيد من 11 مليون مرة هذه السنة ، و قد عرف هذا الهاتف انتشارا كبير نظرا لما يعرفه من مميزات .

و قد تبعتها شركة شاومي في المرتبة التالثة بهاتف Xiaomi Redmi Note 8 و الذي أيضا ثم شحنه بشكل كبير خلال هذه السنة لمستخدمين من كافة انحاء العالم .

و تعتبر شركة شاومي من الشركات الصينية القوية التي استطاعت فرض نفسها بقوة في الاسواق .