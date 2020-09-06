كيفية مشاهدة الصورة الشخصية لأي حساب انستغرام بجودة عالية

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كما نعلم جميعا فإنه عندما تقوم بالولوج الى انستغرم و تدخل الى بروفايل اي شخص فإن ما سوف تراه هو أنك سوف تجد صورته صغيرة الحجم و لا يمكنك التمعن فيها بشكل جيد ، و خصوصا إذا كان حساب ذلك الشخص خاص ، فإنك لن تستطيع مشاهدة صوره الا اذا قمت بمتابعته و احيانا انت قد لا ترغب في ذلك .
لهذا فإن هناك طريقة مختلفة نوعا ما يمكنك استعمالها و هي تطبيق يدعى Big Profile Photo ، و هو عبارة عن تطبيق مهمته لوحيدة أنه يقوم بتكبير الصور الشخصية لأي حساب في انستغرام ، حيث يمكنك عرض صورة اي حساب بجودة عالية جدا و بشكل كبير أي بقياساتها الاصلية .
و طريقة استعماله بسيطة للغاية ، حيث أن كل ما عليك القيام به هو الدخول الى الجوجل بلاي او النقر على الرابط الموجود أسفل الموضوع ليظهر لك التطبيق على هذا الشكل :
بعد ذلك تقوم بتحميل التطبيق و تنصيبه على هاتفك آندرويد ، ثم تقوم في خانة البحث بادخال اليوزر نيم او اسم المستخدم لذلك الشخص ، ثم تقوم بالبحث عنه في التطبيق .
ثم سوف يقوم Big Profile Photo باظهار الصورة الشخصية لذلك الشخص بجودة كبيرة جدا بحيث يمكنك التمعن فيها جيدا دون الحاجة الى متابعة ذلك الشخص على آنستغرام .
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