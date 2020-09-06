كيفية إنشاء ايموجي خاص بك و استعماله في الشات و المنشورات

من بين الاشياء الطريفة التي يمكنك القيام بها على الشات أو المنشورات الخاصة بك التي تشاركها على فيس بوك أو انستغرام أو تويتر و غيرها ، هي انشاء ايموجي خاص بك أنت فقط بمواصفاتك الخاصة ثم ارفاقه مع المنشورات او في الشات .

و كي تقوم بهذه العملية فإن كل ما سوف تحتاج اليه هو الدخول الى موقع سهل و بسيط يدعى Constructor Emoji ، و هو عبارة عن موقع يتيح لك رسم و انشاء تصميم لإيموجي خاص بك حيث يوفر لك جميع الأدوات التي يمكنك أن تحتاج إليها و بالتالي أنت تختار من بينها .

أول شيء يجب عليك القيام به للإستفادة من هذا الموقع هو الدخول اليه عبر الرابط بالاسفل .

Advertisements

تظهر لك واجهته البسيطة عند تشغيله و التي سوف تجد أنها تحتوي على خيارات متعددة جدا ، و ما عليك سوى الشروع في العمل مباشرة على تصميم الايموجي الخاص بك .

حيث يتيح لك امكانية اختيار شكل الوجه و العين و اضافة اكسسوارات مثل قبعة او نظارات او سلسلة او غيرها ، كما يمكنك تعديل الالوان و اختيار الشعر و شكله و المزيد من الأمور الأخرى التي سوف ندعك تتعرف عليها بنفسك بعد تجربة استعمال البرنامج .

و بعد الانتهاء من العمل على الايموجي الخاص بك فإنه يمكنك تحميل الايموجي على هاتفك أو حاسوبك مجانا .

الدخول الى موقع Constructor Emoji