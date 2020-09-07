علوم وتكنولوجيا

جربّ أقوى لعبة قيادة الطائرة الآن بدون برامج او تطبيقات مجانا

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نضال ناجي 0 تبليغ

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جربّ أقوى لعبة قيادة الطائرة الآن بدون برامج او تطبيقات مجانا

جربّ أقوى لعبة قيادة الطائرة الآن بدون برامج او تطبيقات مجانا

هناك الكثير من الالعاب المتاحة سواءا لأجهزة الحواسيب أو الهواتف الذكية ، و لكن المشكلة في هذه الالعاب قد تكون أنها تحتاج الى التحميل و التنصيب و هذا أمر ربما لا ترغب في القيام به ، أو ربما انت لا تتوفر على المساحة الكافية أو الامكانيات العالية في جهازك كي تقوم بتشغيل مثل هذه الألعاب .

و لكن هذا الأمر لم يعد مشكلة بعد الآن ، حيث يكنك الآن القيام بتجربة لعب أقوى العاب قيادة الطائرات عبر محاكي مجاني يدعى GeoFS ، و هو عبارة عن موقع يعمل على محاكات بيئة لتشغيل لعبة قيادة الطائرة بحيث يمكنك تجربتها و استعمالها من اي حاسوب عبر المتصفح فقط .

جربّ أقوى لعبة قيادة الطائرة الآن بدون برامج او تطبيقات مجانا

جربّ أقوى لعبة قيادة الطائرة الآن بدون برامج او تطبيقات مجانا

و للإشارة فإن الأمر لا يقتصر على المتصفح فقط بل يمكنك تجربة لعبة قيادة الطائرة أيضا من اي هاتف عبر المتصفح في الموبايل .

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جربّ أقوى لعبة قيادة الطائرة الآن بدون برامج او تطبيقات مجانا

جربّ أقوى لعبة قيادة الطائرة الآن بدون برامج او تطبيقات مجانا

و من اجل البدء في تجربة اللعبة ما عليك سوى النقر على هذا الرابط : GeoFS ، و الذي سوف ينتقل بك مباشرة الى الموقع و سوف يتم بدأ تشغيل اللعبة و التي يمكنك التحكم فيها عبر الفأرة و عبر ازرار لوحة المفاتيح .

جربّ أقوى لعبة قيادة الطائرة الآن بدون برامج او تطبيقات مجانا

جربّ أقوى لعبة قيادة الطائرة الآن بدون برامج او تطبيقات مجانا

و ان كنت تستعمل اللعبة من الهاتف فإن التحكم قد يكون اسهل بالنسبة لك إن كانت هذه أول مرة لك في ألعاب قيادة الطائرة .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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