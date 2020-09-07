أسهل 3 تطبيقات مونتاج مجانية للموبايل

في هذا الموضوع سوف نتحدث عن الشيء الذي ربما اصبح يحتاج اليه اغلب الاشخاص و هو كيفية القيام بعمل مونتاج للفيديو باحترافية و طريقة سهلة جدا على الموبايل او على الهاتف بعبارة أخرى .

و هناك صراحة الكثير من التطبيقات التي توفر لك امكانية عمل مونتاج لاي فيديو على الموبايل بشكل احترافي للغاية ، و لكن تختلف هذه التطبيقات في ما بينها حسب درجة الصعوبة .

و في هذه التدوينة سوف نشارك معك أسهل 3 تطبيقات يمكنك استعمالها على الموبايل و هي خفيفة و مجانية و يمكنك استخدامها من اجل مونتاج و تعديل اي فيديو سواءا قصير او طويل .

1 – تطبيق KineMaster

أول تطبيق ننصحك باستعماله طبعا هو التطبيق الأشهر على الإطلاق و هو KineMaster ، و هو عبارة عن تطبيق مميز للغاية و مجاني و متاح لجميع انواع الهواتف حيث يمكنك تحميله سواءا على الآندرويد أو على الآيفون .

و ميزة التطبيق أنه يجمع بين الاحترافية و السهولة حيث تستطيع عبره تعديل الفيديوهات بمختلف انواعها و قص جزء من الفيديو و دمجه مع فيديوهات اخرى الى جانب تعديل الالوان و اضافة صور او موسيقى و غيرها .

تحميل تطبيق KineMaster

2 – تطبيق VideoShow

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و التطبيق الثاني الذي يعتبر أيضا من اشهر التطبيقات هو VideoShow ، حيث يتيح لك انشاء فيديو و تعديل الفيديوهات و عمل مونتاج بطريقة سهل و سلسلة بدون اي تعقيدات .

و هو ايضا يوفر جميع خصائص التطبيق السابق من قص و لصق و اضافة مقاطع و صور و تعديل الالوان و الصوت و غيرها من الأمور .

تحميل تطبيق VideoShow

3 – تطبيق VivaVideo

اما التطبيق الأخير فهو ، و هو من اقوى برامج المونتاج و تعديل الفيديوهات سواءا على هواتف الآندرويد أو هواتف الآيفون ، و هو تطبيق مجاني و مميز يتيح لك ايضا تعديل المقاطع بمختلف أنواعها .

تحميل تطبيق VivaVideo