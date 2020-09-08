هوندا تزيح الستار عن CR-V الجديدة

أصبحت سيارات CR-V من هوندا من بين أكثر سيارات الكروس أوفر مبيعا في العالم في السنوات الماضية، لذا تسعى الشركة لتطوير هذه السيارات باستمرار وتزويدها بتعديلات ومواصفات جديدة.

وتبعا لوكلاء شركة هوندا فإن الشركة ستطرح قريبا نماذجها الجديدة من هذه السيارات في السوق الروسية وعدد من أسواق العالم.

وستأتي نماذج CR-V الحديثة بهياكل معدلة من حيث التصميم، طولها 4 أمتار و58 سنتيمترا، عرضها 185 سم، وارتفاعها 168 سم، ويرتفع أسفلها عن الأرض بمقدار 20 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيها فـ 266 سم.

وتزن هذه السيارات 2130 كلغ، أما من الداخل فزودت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب، وبصندوق للأمتعة بسعة 522 ليترا، وواجهة قيادة فيها أحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات.

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كما حصلت المركبات على عجلات بمقاس 17 و19 إنشا، وعلى أنظمة كهربائية للتحكم بحرارة المقاعد ووضعياتها، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات لقياس المسافات وكاميرات أمامية وخلفية، إضافة لحساسات للمطر والضوء.

ونماذجها المخصصة للسوق الروسية وبعض الأسواق الأوروبية ستحصل على محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 193 حصانا، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 10.2 ثانية، وتستهلك ما بين 7.5 و7.8 ليتر من الوقود وسطيا لكل 100 كلم تقطعها المركبة.

كما ستطلق منها نماذج أكثر قوة، مزودة بمحركات بنزين بسعة 2.0 و2.4 ليتر، وجمع النماذج ستحصل على أنظمة ABS وEBD وVSA وESP.