Lenovo تعلن عن حاسب بنظام ”لينوكس”

بعد انقطاعها لمدة 12 عاما تقريبا عن إطلاق حواسب بأنظمة تشغيل "لينوكس"، عادت Lenovo مؤخرا لإنتاج هذا النوع من الأجهزة.

ويتميز حاسب ThinkPad X1 Carbon الجديد الذي كشفت عنه هذه الشركة مؤخرا بهيكل خفيف الوزن مصنوع من البلاستيك، يحافظ في تصميمه على روح حواسب ThinkPad، وبذكر بتصاميم حواسب IBM.

ويأتي الجهاز بشاشة IPS بمقاس 14 بوصة، دقتها تعادل (1920/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 157.5 شمعة/م، قادرة على عرض فيديوهات FullHD.

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ويضمن له الأداء الجيد معالج Core i5 6200U من إنتاج Intel، تردده 2.3 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي من نوع DDR3L بحجم 8 غيغابايت، يمكن توسيعها حتى 16 غيغابايت، إضافة إلى قرص تخزين داخلي من نوع SSD بحجم 512 غيغابايت، ومعالج رسوميات Intel HD 520.

كما حصل هذا الحاسب على منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع micro SD، وعلى منافذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، و3 منافذ USB 3.0 ، ومنفذ HDMI.

وجاء أيضا ببطارية Li-Ion بسعة 3290 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل 11 ساعة متواصلة تقريبا، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة عبر تقنيات Bluetooth 4.1.